En medio del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente que pone en crisis el mercado energético internacional, el Gobierno nacional decidió incorporar una bonificación extra sobre la factura de gas durante mayo.
Alivio para la boleta de gas: el Gobierno activó un refuerzo extraordinario en mayo
La Secretaría de Energía elevó al máximo permitido la bonificación del SEF durante el quinto mes del año. Busca amortiguar el impacto de la suba internacional de los hidrocarburos. Regirá para los hogares vulnerables y también para entidades sin fines de lucro. En paralelo, se mantiene la baja gradual del aporte estatal en la electricidad.
La Resolución 111 de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada este lunes en el Boletín Oficial, estableció para mayo una bonificación adicional del 25% sobre el bloque de consumo subsidiado de gas natural y gas propano indiluido por redes para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Ese porcentaje se suma a la bonificación general del 50% prevista por el esquema vigente, por lo que durante este mes la asistencia total trepará al 75% sobre el bloque subsidiado.
La medida que lleva la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, se apoyó en el encarecimiento global de la energía en un contexto de “crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas para la producción y comercialización de hidrocarburos, particularmente en Medio Oriente”. En ese marco, argumentó que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”.
En los hechos, la decisión modifica por un mes la trayectoria descendente que el propio esquema había previsto para 2026. En el caso del gas, la Secretaría optó por volver a llevar el refuerzo extraordinario al tope habilitado por el Decreto 943/2025, que creó el SEF y facultó a Energía a variar esa bonificación adicional “siempre que no supere la alícuota del veinticinco por ciento (25%)”. Traducido a la boleta: sobre el bloque de consumo alcanzado por subsidio, la cobertura estatal en mayo será del 75%.
Qué cambia en mayo
En su artículo 1°, la resolución dispone: “Establécese, para el mes de mayo de 2026 una bonificación adicional del veinticinco por ciento (25%), sobre el consumo correspondiente, aplicable a los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes, beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”. Ese adicional “se adicionará a la bonificación general prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 943/25”, señala el texto.
La Secretaría de Energía lo explicó a través de un comunicado: “La bonificación extraordinaria que reciben los usuarios subsidiados de gas natural y propano por red será del 25% durante mayo, lo que se suma al 50% general que reciben todos los beneficiados del SEF”. Y remarcó: “Durante mayo, los beneficiarios de gas natural y propano por red, incorporados dentro del régimen SEF, recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado”.
La aclaración sobre el bloque no es menor. El Decreto 943 dejó fijado que en gas natural se mantienen los consumos base ya definidos en resoluciones previas y que “las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables” no recibirán bonificación. De manera que la cobertura estatal no se aplicará sobre todo lo consumido por los hogares, sino sobre el tramo considerado indispensable por el sistema.
En ese punto hay, sin embargo, una excepción relevante. Quedan alcanzadas las “Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables”, en los términos de las leyes 27.098 y 27.218. En esos casos, el esquema general del decreto prevé que las bonificaciones se apliquen sobre la totalidad del volumen consumido y no sólo sobre un bloque.
La resolución instruyó al ENARGAS a “adoptar las medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto”, incluyendo su reflejo en los cuadros tarifarios y en los mecanismos de facturación. También ordenó comunicar la medida a las licenciatarias del servicio público de distribución de gas natural.
El trasfondo de la normativa
La explicación oficial se apoya en la estructura del abastecimiento. Aunque la Argentina tenga recursos propios, el Gobierno reconoce en la resolución que sigue existiendo una integración con el mercado global. El texto recuerda que el país “mantiene un grado de integración con el mercado internacional a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles sustitutos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda interna, especialmente en períodos de alta estacionalidad”.
De esta manera, al encarecerse el costo internacional del gas, sube también el costo del abastecimiento que luego se traslada al sistema. En ese sentido, la cartera a cargo de Tettamanti resolvió reforzar transitoriamente la cobertura estatal para mayo. “La modificación de la bonificación extraordinaria responde a dar continuidad a los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos”, define la normativa.
Ese criterio ya estaba contemplado en el propio diseño del SEF. El Decreto 943, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo el 31 de diciembre de 2025, había establecido una bonificación general y una bonificación adicional extraordinaria para 2026, con la idea de asegurar “la gradualidad de la reestructuración del régimen de subsidios energéticos y la previsibilidad de los montos de facturación de los servicios”.
En ese marco, la Secretaría de Energía quedó habilitada para modificar mes a mes ese porcentaje extraordinario, siempre dentro del tope del 25%. La Resolución 111 es, en los hechos, la puesta en práctica de esa facultad.
Luz y gas, a dos velocidades
Uno de los puntos más relevantes del anuncio es que el Gobierno decidió diferenciar el tratamiento entre gas y electricidad. El comunicado oficial lo subrayó de manera explícita: “Por su parte, en el caso de la electricidad, se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año”.
También hay una cuestión técnica de fondo: el decreto que creó el SEF prevé para la electricidad consumos base fijos por estación, con bloques de 300 kWh en los meses de mayores consumos y de 150 kWh en los meses de menor demanda. En gas, en cambio, se mantuvieron los bloques preexistentes que contemplan diferencias geográficas y estacionales, justamente porque el consumo está mucho más atado a la temperatura y al invierno.
Cabe recordar en este sentido que la decisión de este lunes se inscribe dentro del cambio lanzado a fines del año pasado por el Gobierno nacional que unificó, a través del Decreto 943, los subsidios energéticos de jurisdicción nacional creando el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que dejó atrás la segmentación previa del RASE.
En lugar de los viejos N1, N2 y N3, el nuevo sistema concentra a los beneficiarios en “una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia para acceder al consumo indispensable de energía”. Según el decreto, el criterio general de inclusión apunta a hogares con ingresos netos del grupo familiar “inferiores o iguales a un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar 2”, con excepciones también previstas para casos específicos como Certificado de Vivienda ReNaBaP, pensión vitalicia a veteranos de Malvinas o situaciones vinculadas al Certificado Único de Discapacidad.