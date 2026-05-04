Subsidios energéticos

Alivio para la boleta de gas: el Gobierno activó un refuerzo extraordinario en mayo

La Secretaría de Energía elevó al máximo permitido la bonificación del SEF durante el quinto mes del año. Busca amortiguar el impacto de la suba internacional de los hidrocarburos. Regirá para los hogares vulnerables y también para entidades sin fines de lucro. En paralelo, se mantiene la baja gradual del aporte estatal en la electricidad.