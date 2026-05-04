En https://www.argentina.gob.ar/subsidios una advertencia antecede a cualquier otra información o ventanilla de trámite, y en lo que refiere a las ayudas que antes se otorgaban mediante la llamada "garrafa social" ahora se indica que "Si sos usuario de garrafas o beneficiario del ex Programa Hogar, tenés que inscribirte para recibir el subsidio en el nuevo esquema".
Termina la garrafa social: es obligatorio inscribirse para acceder al subsidio nacional
El Plan Hogar fue reemplazado por los subsidios energéticos focalizados. Para contar con la ayuda oficial es necesaria la reinscripción en forma digital. El paso a paso para completar ese trámite.
En pocas palabras, que se ha modificado todo el mecanismo para que las familias con más problemas económicos y que viven fuera de las redes de gas natural puedan acceder a una valor menor al gas envasado. Desde que comenzó 2026 es necesario completar un trámite digital ante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y así mantener el beneficio estatal nacional para el gas envasado en todo el país.
De acuerdo con la página oficial indicada para los subsidios al gas envasado se incorporan solo "a los usuarios vulnerables", que "seguirán recibiendo ayuda del Gobierno Nacional". El subsidio "se otorgará via un descuento en la compra usando medios de pago virtuales".
Tanto para el trámite como para la percepción del subsidio es necesario tener acceso a internet, contar con una cuenta en el sitio Mi Argentina, completar el empadronamiento y ser usuario de un medio de pago virtual al momento de comprar la garrafa. En suma, tener un teléfono celular con esas capacidades.
¿Qué tener a mano?
Antes de ingresar en la dirección antes copiada es indispensable poseer una cuenta activa y validada en la plataforma Mi Argentina, ya que funciona como la llave de acceso única para el inicio de la gestión.
Luego, para la reinscripción obligatoria o para anotarse por primera vez para contar con una ayuda para comprar garrafas de 10 kg de gas se debe completar un formulario con datos personales, del hogar y de la situación económica de quien solicite el beneficio.
Para el trámite, el solicitante debe contar con el último ejemplar de su DNI y el número de CUIL de todos los convivientes mayores de 18 años. También, una dirección de correo electrónico personal.
Es requisito que "el ingreso total del hogar sea inferior al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT)". A valores de marzo pasado cada CBT fue de $ 1.397.672, por tres: $ 4.193.016.
Del mismo modo, cualquiera de los siguientes ítems impide el acceso a cualquiera de los subsidios focalizados a la energía. "a) Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres (3) años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente; b) Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres (3) o más inmuebles; c) Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) embarcación de lujo; d) Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) aeronave; y e) Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios".
Además, según consigna el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) desde su sitio oficial, también "podrán contar con el subsidio aquellos hogares que incluyan al menos un integrante que cuente con: Certificado Único de Discapacidad (CUD), -en este caso, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación evaluará de qué forma el CUD implica necesidad de ayuda económica para el pago de los servicios energéticos-. Certificado de Vivienda Familiar expedido por el ReNaBaP. Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur".
Carga de datos
El proceso de carga de datos en la web se divide en módulos que abarcan desde la declaración de los integrantes del hogar hasta la situación patrimonial del grupo. Es fundamental que el solicitante detalle con precisión su ubicación geográfica ya que el sistema está diseñado para validar automáticamente si el domicilio cuenta con acceso a la red de gas natural. En caso de que no exista infraestructura de red en la zona, el formulario habilita la opción específica para el subsidio de gas envasado.
Una vez concluída la carga de datos, el sistema genera un número de gestión que sirve como comprobante y herramienta de seguimiento. Si la solicitud es aprobada, el beneficio se acredita mediante transferencias o descuentos en medios de pago virtuales vinculados a la cuenta del titular, de acuerdo con la información oficial.
Quienes no cuentan con conectividad ni medios para el trámite digital pueden llamar al Centro de Atención Telefónica de Energía 0800-222-7376, de 8 a 20 horas.