Obtuvo dictamen

La reforma energética de Milei dio un paso clave en Diputados: qué cambia y cuándo se trata

La secretaria Tettamanti defendió el proyecto que busca focalizar la "Zona Fría" y propone un perdón en deudas eléctricas mayoristas. El cambio en los subsidios de gas implica pasar de un beneficio geográfico automático a un registro de ingresos para no perder la asistencia estatal. Se tratará la próxima semana en el recinto.