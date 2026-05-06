En medio de un proyecto de ley que contiene otros importantes cambios para el sector de las energías en general, el Gobierno Nacional ha decidido insistir con la quita del subsidio al gas natural por zona fría a casi todas las regiones que hoy gozan de esas ayudas, con excepción de aquellas áreas con los climas más extremos en invierno.
La Nación busca quitar a Rosario subsidios al gas natural por zona fría
La Casa Rosada lo intentó en 2023 con la fallida ley ómnibus e insistió con el Presupuesto 2026 pero el Congreso, otra vez, dijo no. Ahora vuelve a la carga para privar de esas ayudas a casi todo San Luis y zonas de las provincias de Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires, entre otras.
De llevarse a cabo lo que el gobierno se propone (ya fracasó en dos oportunidades con el mismo intento) solo quedarían bajo ese régimen los hogares de la Puna, la zona de Malargüe (en Mendoza) y de toda la Patagonia.
En pocas palabras, se trata de retrotraer esos beneficios al año 2022. Y sin esas ventajas quedarían los usuarios residenciales del sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, así como el norte de las provincias de Buenos Aires y de La Pampa, en la zona central. Pero además se derrumbaría el precio especial del gas natural para casi toda San Luis y Mendoza (menos Malargüe), y buena parte de San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, con excepción de sus áreas cordilleranas y puneñas.
La ayuda sería entonces solamente para la Patagonia, y otras escasas áreas donde existe el servicio, junto a la Cordillera de los Andes o la región la Puna.
El texto propuesto por el presidente Javier Milei al Congreso ya fue rechazado en 2023 con la fallida ley Ómnibus que por tocar todo tipo de materias y normas fue rechazada por el Congreso, e insistió con un artículo en la Ley de Presupuesto 2026 pero el Congreso otra vez se ocupó de que no se modifique la Ley 27637 (de 2022) que amplió las regiones del país que eran alcanzadas por la Ley 25.565 (de 2002).
Aquella reforma, hoy vigente, partió en dos a la provincia de Santa Fe: Rosario y otras localidades provistas con gas natural gozaron desde entonces del subsidio cruzado, mientras que el centro de la provincia y lo poco del norte provincial que cuenta con esas redes quedaron fuera de esos beneficios.
En medio de otros asuntos
El Poder Ejecutivo Nacional se propone obtener del Poder Legislativo una norma más amplia, que también toca otros tópicos para una reforma del sistema energético nacional. Y uno de ellos es especialmente relevante para aquellas provincias en las que sus distribuidoras provinciales o de carácter cooperativo ya han hecho del no pago de sus consumos de electricidad en el mercado mayorista una costumbre.
El proyecto reúne tres reformas que habían quedado fuera del Presupuesto 2026 enviado en septiembre. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la estabilidad fiscal para fuentes renovables, un aspecto clave para que por ejemplo los estados subnacionales o los municipios no propongan impuestos a la luz solar o al viento para gravar a los generadores verdes de energía eléctrica.
También, lo dicho para el régimen de subsidios por Zona Fría, y el tercer aspecto bastante más tentador para las provincias se atrasan en el pago de sus facturas a Cammesa.
La norma que recién ingresó al Congreso habilita un mecanismo para que las distribuidoras y transportistas eléctricas federales cancelen deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, contra los ingresos no percibidos durante la emergencia tarifaria.
A esos tres puntos se añade la derogación del Decreto 929/2013, los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007 y el Decreto 277/2022 en el capítulo de hidrocarburos. Es evidentemente un mensaje de ley para la negociación ante tantos fracasos por poder bajar el gasto en subsidios para los hogares donde encender las estufas es una cuestión vital.