Proyecto de ley

La Nación busca quitar a Rosario subsidios al gas natural por zona fría

La Casa Rosada lo intentó en 2023 con la fallida ley ómnibus e insistió con el Presupuesto 2026 pero el Congreso, otra vez, dijo no. Ahora vuelve a la carga para privar de esas ayudas a casi todo San Luis y zonas de las provincias de Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires, entre otras.