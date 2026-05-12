Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Energía de la Nación informó que es de $9.593 el valor final que tendrá el "subsidio focalizado" a hogares vulnerables dispuesto para las garrafas de 10 kg. También, se recordó que esos descuentos tendrán un tope de dos compras de 10kg de gas envasado en los meses fríos y una en los restantes.
El subsidio a hogares vulnerables fue fijado en $9.593 por garrafa
El gobierno nacional divulgó días atrás la ayuda social para el gas envasado. Sin embargo, aún no existe información oficial sobre los comercios adheridos con el QR necesario para aprovechar esa posibilidad.
La misma fuente agrega que en todo el país ya son unos 2.000 los comercios adheridos que cuentan con el código QR necesario para que cada beneficiario reciba allí los fondos nacionales, al realizar su compra: hoy una garrafa de ese tamaño (la única con dicho beneficio) oscila entre los 25 y hasta los 30 mil pesos. En los primeros días de mayo todo el rubro del gas butano envasado sufrió un aumento que superó los 4 mil y hasta los 7 mil pesos por unidad.
El sistema diseñado por el gobierno nacional que reemplaza a la llamada "garrafa social" del ex Programa Hogar, tiene prevista una gestión digital de las ayudas, de manera que cada beneficiario -sin intermediarios- reciba en la cuenta de su billetera esos casi 10 mil pesos por cada compra, pero aún no existe información sobre cuáles son los comercios que se han adherido.
Más aún, el Estado nacional ha dispuesto una amplia difusión en comunicados de prensa y publicidades con instrucciones precisas respecto del trámite de inscripción para las familias vulnerables que se propone ayudar, pero aún no se sabe dónde se podrán comprar esas garrafas.
Detalles
El mecanismo creado por el gobierno nacional ciertamente "fortalece la transparencia en la asignación de subsidios". También obliga a los usuarios potenciales beneficiarios a poseer conectividad y a contar con medios de pago digitales, algo que no es tan común en sectores de extrema marginalidad.
El reintegro, que reemplaza al Programa Hogar, será por garrafa y se acreditará en el momento de la compra. El esquema incluye hasta dos garrafas por mes en invierno y una en verano.
Desde el 8 de mayo, los usuarios ya pueden acceder al nuevo beneficio para la compra de garrafas a través de las billeteras virtuales BNA+, y MODO incluyendo todos los bancos adheridos a esta plataforma de pago. Este nuevo esquema está destinado sólo a los hogares que se inscribieron en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplen con los criterios para ser beneficiarios. Sin embargo, aún no está claro qué comercios en Santa Fe se han adherido.
El Litoral consultó a comerciantes de la zona de la costa que no tenían información al respecto e incluso desconocían -en algún caso- que se había puesto en marcha un nuevo sistema. En cambio, sí estaba claro para todos que se había dado de baja la "garrafa social" porque sus proveedores habituales ya no se las llevaron en 2026.
De acuerdo con lo anunciado, "el Banco Nación promoverá la adhesión de más comercios habilitados para la venta de garrafas, ampliando la red disponible para que los usuarios accedan al beneficio". Lo dicho: una labor a futuro para una necesidad que ya está presente con la llegada del clima frío.
Es importante recordar que los beneficiarios del ex Programa Hogar que deseen acceder al subsidio a la garrafa a través del SEF, deben inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios o en la opción Trámites de la web o de la app Mi Argentina. Cabe señalar también que este registro no tiene una fecha límite para inscribirse.