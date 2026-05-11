El Ministerio de Economía de la Nación oficializó mediante la resolución 673 la adjudicación de la participación estatal en Citelec —controlante de Transener— a Edison Energía y Genneia por US$356 millones sin IVA, en una operación que supera el piso mínimo que esperaba obtener el fisco y que deberá cerrarse con la firma del contrato en 15 días hábiles.
El Gobierno cedió su participación en Transener a un consorcio privado
El Ministerio de Economía adjudicó la participación estatal por US$356 millones sin IVA. La oferta supera el piso esperado y la sociedad adjudicataria tiene 15 días hábiles para firmar el contrato.
La sociedad ganadora agrupa a Edison Energía y Genneia. Edison Energía reúne a los hermanos Patricio y Juan Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo; a los socios del fondo Inverlat —Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai—; y a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan. Genneia, cuyo principal accionista es el banquero Jorge Brito, es la principal generadora de energías renovables del país.
La adjudicación se impuso sobre las ofertas de Central Puerto y Edenor. Según adelantaron las partes, “Son tres compañías con la misma visión estratégica sobre Transener, pero con independencia en las decisiones”.
Alcance del activo
Transener opera alrededor del 85% de la red de líneas de alta tensión y supervisa el 15% restante; administra más de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV, que constituye la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
La participación estatal se estructuró de forma indirecta: el Estado posee el 26,32% de Transener a través de Enarsa, que controla el 50% de Citelec junto a Pampa Energía. El resto se reparte entre la Anses, con 19,57%, y el capital flotante que cotiza en la Bolsa porteña, con 27,79%.
Hasta que se efectivice la operación, el paquete accionario seguirá siendo manejado por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, actual socio del Estado en Citelec, según adelantaron las partes.
Qué implica para la red eléctrica
Para Edison Energía, la incorporación de Transener completa una cadena de expansión iniciada en los últimos dos años: el grupo sumó la distribuidora tucumana EDET, la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), la transportista Litsa, la central hidroeléctrica Potrerillos y las represas Alicurá y Cerros Colorados —estas últimas por US$226 millones—. Cada adquisición añadió eslabones que, con Transener, le dan presencia en generación, transporte y distribución.
El activo adquirido es estratégico pero arrastra un diagnóstico técnico severo. Pablo Tarca, director general de Transener, dijo que “la demanda de electricidad creció 117% entre 2002 y 2024, mientras que el sistema de transporte se expandió apenas un 54%: tenemos un sistema fuertemente saturado”.
El nuevo dueño, además de administrar un activo clave para el sistema eléctrico, asumirá el desafío de revertir décadas de desinversión en la red que mueve la electricidad del país, según el análisis que acompañó la adjudicación.
El Ministerio de Economía formalizó la operación mediante la resolución 673 y la adjudicación deberá consolidarse con la suscripción del contrato de compraventa en el plazo fijado por la administración.