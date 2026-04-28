El gobierno nacional anunció oficialmente, este martes 28 de abril, que abrió los sobres con las ofertas económicas en el marco de su licitación nacional e internacional para venta la totalidad de las acciones que el Estado nacional posee en la empresa CITELEC SA, sociedad controlante de Transener.
Avanza la licitación de acciones estatales en el transporte de energía
El gobierno nacional decidirá en mayo qué grupo comprará los títulos que la empresa pública Enarsa posee sobre ese monopolio natural. Una privatización que sigue el modelo de los '90 con tres competidores en carrera. La postergación de marzo no agregó oferentes.
La gestión del presidente Javier Milei informó que las ofertas fueron las siguientes "Genneia SA (Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A.), por 356.174.811,78 dólares; Central Puerto SA, por 301.000.000 de esa moneda; y Edenor SA, por U$S 230.000.000. El "piso" para la venta de esas acciones en manos de la estatal Enarsa era de 206,2 millones de dólares, un valor que finalmente fue superado por los tres interesados.
La prensa habla de la "reprivatización" porque, al igual que en la década de los '90, salen del control del sector público títulos que permiten el control de la empresa que opera nada menos que el 85% de la totalidad de los megavatios del sistema eléctrico argentino. Son las torres gigantes de líneas de 500kv que cruzan por casi todo el país.
Controlar Transener implica disponer de una red base de 15.408 kilómetros de líneas de transmisión, divididos en 13.302 km que opera de manera directa y otros 2.106 que de transportistas independientes, bajo la supervisión de la compañía.
El gobierno nacional indicó que "en mayo" se adjudicará el paquete accionario de su privatización que, como durante el gobierno de Carlos Menem, no obliga a la empresa de transporte a encargarse de extender con inversiones la infraestructura existente sino a permitir que haya más líneas según sus propios criterios de negocios, siempre bajo un esquema de desregulaciones progresivas que buscan volver a aquel modelo que -como la Convertibilidad- estalló en 2002. El fin de la paridad cambiaria entre el dólar y el peso causó la salida de grupos internacionales que ya no pudieron tener ganancias en dólares. Ese proceso causó reestatizaciones durante el kirchnerismo, en 2007 Transener quedó bajo control estatal. En 2004 había sido creada la empresa pública Enarsa, hoy en liquidación.
Incrementos
Los interesados en comprar las acciones del Estado tienen buenas razones para ofrecer cifras impactantes. En 2025, Transener logró una ganancia neta de alrededor de $ 195.000 millones, un 110% más que los $ 92.400 millones del año anterior.
El negocio de la energía crece según se actualizan las tarifas a los usuarios. Además el valor que el sistema paga (finalmente en cada factura de la industria, el comercio, los hogares y los sistemas de alumbrado público) fue incrementado en un 340% solo hasta el año pasado, cuando se presentó la licitación que ahora está por concluir.
Además, existe un plan de "Revisión Quincenal Tarifaria" que implica otras subas (en 30 meses que terminarán en abril de 2030) para promover inversiones privadas en el sector y que el Estado nacional solo subsidie a una porción mínima del consumo de la energía eléctrica.