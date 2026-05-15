Por debajo del IPC

Las canastas aflojaron en abril y la de alimentos marcó la menor suba desde agosto

El INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria aumentó 1,1% en abril en el Gran Buenos Aires, mientras que la Canasta Básica Total avanzó 2,5%. Una familia tipo necesitó $665.053 para no caer en la indigencia y $1.469.768 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.