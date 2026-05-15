El informe de valorización mensual de canastas básicas que publicó este jueves el Índice Nacional de Estadística y Censos registró que en abril la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 1,1% y la Canasta Básica Total (CBT) lo hizo en un 2,5%.
Las canastas aflojaron en abril y la de alimentos marcó la menor suba desde agosto
El INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria aumentó 1,1% en abril en el Gran Buenos Aires, mientras que la Canasta Básica Total avanzó 2,5%. Una familia tipo necesitó $665.053 para no caer en la indigencia y $1.469.768 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.
El dato del INDEC tiene peso propio ya que marca el umbral de indigencia en el ingreso mínimo necesario para cubrir sólo los requerimientos alimentarios imprescindibles, mientras que la canasta total amplía esa referencia a bienes y servicios no alimentarios y, por lo tanto, marca la línea de pobreza.
En abril, además, las dos referencias se movieron por debajo del IPC nacional que fue del 2,6%, en un mes en el que la inflación de alimentos fue de 1,5%. Ese desacople volvió a ofrecerle al oficialismo una señal favorable en un terreno donde venía corriendo bastante por detrás.
Luis Caputo lo remarcó apenas se conoció la publicación. En su mensaje de este jueves, el ministro de Economía destacó que la CBA “registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado”, y la vinculó con el cuadro más amplio de desaceleración del IPC de abril. En base a estas cifras, el gobierno de Javier Milei busca instalar su idea de que lo más delicado de la inflación "ya pasó" y viene los mejores "20 meses".
Cuánto necesitó cada hogar
En la traducción concreta de esos porcentajes aparece la dimensión más cruda del informe.
Para un adulto equivalente, la línea de indigencia quedó en $215.227,62 y la de pobreza en $475.653,04. Ambas canastas mostraron una variación interanual de 32,4%.
Un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, necesitó en abril $529.459,95 para no ser indigente y $1.170.106,48 para no ser pobre.
En el caso de un hogar de cuatro integrantes —el ejemplo de familia tipo que utiliza habitualmente el organismo, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8—, los ingresos requeridos fueron de $665.053,35 para cubrir la CBA y de $1.469.767,89 para cubrir la CBT.
Mientras que para un hogar de cinco integrantes —ejemplo de una familia compuesto por una pareja de 30 años con tres hijos de 1, 3 y 5 años— la vara subió a $699.489,77 y $1.545.872,38, respectivamente.
Así, para no quedar por debajo de la línea de pobreza, una familia tipo necesitó en abril casi un millón y medio de pesos; y para no caer en la indigencia, más de $665 mil solo para cubrir alimentos básicos.
Merma tras varios meses
La comparación inmediata con marzo permite ver mejor el cambio de ritmo. Ese mes, la CBA había aumentado 2,2% y la CBT 2,6%; ahora pasaron a 1,1% y 2,5%, respectivamente. Para un adulto equivalente, la línea de indigencia subió de $212.948,52 a $215.227,62. La de pobreza, de $464.227,77 a $475.653,04. En una familia tipo, la canasta alimentaria pasó de $658.010,93 a $665.053,35 y la total, de $1.434.463,81 a $1.469.767,89.
Marzo había sido el primer mes, después de un largo tramo, en que las canastas crecieron menos que el IPC general, pese a que el índice general de precios marcó su registro más elevado en diez meses. En abril, la canasta alimentaria, profundizó el freno.
En lo que va de 2026, la CBA acumula una suba de 12,8% y la CBT de 12,3%. Es decir: aun con este alivio relativo de abril, la canasta alimentaria sigue creciendo por encima de la inflación acumulada del primer cuatrimestre.
Lo que más desaceleró es el precio de la comida, que venía con fuerte arrastre en el primer trimestre. En enero fue de 5,8%, en febrero de 3,2% y en marzo de 2,2%. Abril quebró esa inercia con un 1,5%; es decir, casi un punto. En la CBT, en cambio, la baja fue tenue: de 2,6% a 2,5%.
La división Alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC se mostró en esa misma línea, Según el detalle de INDEC, la cebolla lideró los incrementos con una suba del 12,9%, seguida de cerca por la lechuga con un 11,6% y la batata con un 10,1%. En el mismo período, la naranja experimentó un alza del 9,5%, mientras que los productos lácteos también mostraron variaciones al subir un 5,3% el queso cremoso y un 4,8% la leche fresca entera en sachet. El listado de los diez alimentos con mayores aumentos se completó con el filet de merluza fresco, que trepó un 4,7%, las hamburguesas congeladas con un 4,1%, las galletitas dulces envasadas sin relleno con un 3,7% y, finalmente, el azúcar con un incremento del 3,1%.
En tanto, el grupo de alimentos que registró deflación en relación con marzo, estuvo encabezada por el tomate redondo al marcar una baja del 16,5%, seguido muy de cerca por el limón con una caída del 15,1%. Asimismo, las frutas mostraron un descenso del 5,8% en la banana y del 2,5% en la manzana deliciosa. En el rubro de las carnes, el asado disminuyó un 1,5%, el pollo entero se contrajo un 0,9% y la nalga retrocedió un 0,7%. Finalmente, las reducciones de precios más moderadas del período se dieron en los productos de almacén, donde el arroz blanco simple bajó un 0,3% y el pan de mesa cerró la lista con una leve disminución del 0,1%.