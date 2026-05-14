Este jueves

Se conoce la inflación de abril y el Gobierno confía demostrar que "lo peor ya pasó"

El INDEC dará a conocer hoy el IPC del cuarto mes del año y en la Casa Rosada esperan que empiece a confirmar que el rebrote inflacionario quedó atrás, en un momento en que también necesita recomponer expectativa, actividad y confianza.