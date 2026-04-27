Cuarto mes a la baja

Abril pasó factura: cayó 12,1 % la confianza en el gobierno nacional

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió 12,1% respecto de marzo. El impacto se sintió en todos los componentes y dejó a la gestión de Milei con el promedio más bajo desde que llegó a la Casa Rosada.