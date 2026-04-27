La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella publicó este lunes el Índice de Confianza en el Gobierno de abril que marcó 2,02 puntos sobre 5, con una caída de 12,1% respecto de marzo y de 13,2% en la comparación interanual. Fue la más pronunciada del año y lo dejó en su nivel más bajo en lo que va de la gestión de Javier Milei, en una secuencia que ya suma cuatro retrocesos mensuales consecutivos.
Abril pasó factura: cayó 12,1 % la confianza en el gobierno nacional
El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió 12,1% respecto de marzo. El impacto se sintió en todos los componentes y dejó a la gestión de Milei con el promedio más bajo desde que llegó a la Casa Rosada.
El informe de Di Tella le pone número a un desgaste que venía insinuándose desde el arranque del año. Enero había marcado una baja de 2,8%; febrero, una de 0,6%; marzo, otra de 3,5%; y abril terminó acelerando esa pendiente con un desplome de dos dígitos. Así, la contracción acumulada desde el inicio del año llegó a 17,9%.
En ese marco, el promedio de la gestión libertaria descendió a 2,42 puntos, su registro más bajo hasta ahora, por debajo del promedio de Mauricio Macri en el mismo tramo de mandato (2,53), aunque todavía por encima del de Alberto Fernández (1,97). En la comparación histórica, Milei conserva todavía un nivel comparativamente mejor que el último peronismo, pero ya no se sostiene por encima del punto equivalente del macrismo.
En todos los frentes
En abril, los cinco componentes del ICG mostraron variaciones negativas respecto del mes anterior. No hubo una sola isla en verde. La “Honestidad” de los funcionarios y la “Capacidad para resolver los problemas del país” siguieron siendo los subíndices más altos, ambos con 2,50 puntos, pero también cayeron: la primera, 8,4%; la segunda, 2,0%.
El golpe más fuerte estuvo en “Eficiencia en la administración del gasto público”, que se ubicó en 1,87 puntos y retrocedió 21,4%, convirtiéndose en la mayor caída mensual entre todos los componentes.
También bajaron con fuerza la “Evaluación general del gobierno”, que quedó en 1,64 puntos (-17,2%), y la “Preocupación por el interés general”, que descendió a 1,61 (-13,9%). El propio resumen del informe remarca que los cinco componentes registraron en abril sus valores más bajos de 2026.
Dónde cayó más
La apertura por segmentos también dejó movimientos nítidos. La brecha de género, que en marzo se había ampliado, se achicó en abril, aunque no por una mejora entre las mujeres, sino por una baja más pronunciada entre los hombres. El ICG masculino cayó a 2,16 puntos, con una retracción de 16,9%, mientras que entre las mujeres quedó en 1,85, con una baja de 4,1%. La distancia entre ambos grupos se redujo así de 0,67 a 0,31 puntos.
Por edades, el segmento de 18 a 29 años volvió a quedar al frente, con 2,27 puntos y una leve mejora de 2,3% respecto de marzo. Es un dato relevante porque corta, al menos en ese grupo, la inercia descendente del índice. En cambio, entre las personas de 30 a 49 años se observó la contracción más pronunciada del mes: el ICG cayó a 1,94 puntos (-16,7%). Entre los mayores de 50 años también bajó, hasta 2,03 (-11,4%).
En el plano geográfico, el interior del país volvió a exhibir el valor más alto de confianza, con 2,22 puntos, aunque también allí se registró una caída de 11,9%. En la Ciudad de Buenos Aires el índice se ubicó en 1,87 (-11,8%) y en el conurbano bonaerense bajó a 1,67, con una merma de 13,0%, la más fuerte entre las tres zonas relevadas. El patrón se mantiene: el interior sigue siendo la base territorial más sólida para el oficialismo.
También hubo una baja fuerte entre quienes tienen secundario completo, donde el ICG cayó 19,0% y quedó en 1,83 puntos. Entre quienes poseen nivel terciario o universitario se ubicó en 2,21 (-7,9%) y entre quienes cuentan con instrucción primaria, en 1,60 (-4,2%). El resumen de Di Tella subraya justamente que las mayores disminuciones del mes se concentraron entre las personas con nivel educativo secundario, los hombres y el segmento de 30 a 49 años.
Expectativas económicas
Como en los meses anteriores, la mayor distancia aparece cuando el informe abre el índice según expectativas económicas. Entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, el ICG fue de 4,03 puntos. Entre quienes creen que seguirá igual, 2,49. Y entre quienes esperan que empeore, apenas 0,51. La brecha refuerza un patrón en la confianza en el gobierno nacional que depende de la expectativa sobre la economía futura.
El dato de abril llega, además, en un contexto menos amable para la Casa Rosada que el de meses anteriores. Durante este mes se acumularon señales de ruido en el frente económico y político: inflación sin perforar el piso del 2%, actividad con movimientos erráticos y una agenda pública que volvió a cargar de preguntas sobre la marcha de la gestión. El ICG no mide una sola causa, claro. Pero suele registrar bastante bien ese clima cuando la percepción de rumbo empieza a aflojar.
Di Tella recuerda que el índice se construye desde noviembre de 2001 sobre una encuesta telefónica nacional de 1.000 casos en 39 localidades del país, relevada en esta oportunidad entre el 6 y el 17 de abril. El margen de error informado para el total de la muestra es de ±0,06, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,90 y 2,15 puntos.