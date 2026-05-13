Según el INDEC

El uso de la capacidad instalada en la industria argentina subió al 59,8% en marzo

Las fábricas operaron en torno al 60%, tras varios meses de debilidad. El repunte estuvo empujado por químicos, acero, refinación, papel y alimentos, mientras la metalmecánica, los textiles y la automotriz siguieron lejos de un nivel de uso alto.