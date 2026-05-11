Algo de alivio para los bolsillos y un dato alentador para el gobierno nacional. El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires retrocedió medio punto, y se espera que ocurra algo similar a nivel nacional.
Dato alentador: bajó la inflación en CABA y se podría replicar a nivel nacional
El gobierno porteño divulgó este lunes 11 de mayo el índice correspondiente a abril de 2026 que arrojó un retroceso de medio punto con respecto a marzo: 2,5% contra 3%.
Este jueves 11 de mayo, el gobierno porteño divulgó el IPC de abril con una inflación registrada de 2,5%, guarismo menor al informado el mes anterior cuando fue de 3%.
Mientras se espera el dato del Indec a nivel nacional, esto será el jueves 14 de mayo, el propio gobierno nacional consigue algo de aire en medio de un clima política enardecido por denuncias contra funcionarios del gabinete.
En detalle
Durante el mes de abril de 2026, las divisiones (o rubros) que registraron los mayores aumentos porcentuales respecto del mes anterior en CABA fueron:
Transporte (5,4%): Fue el rubro con el incremento más pronunciado. Este aumento fue el resultado de las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, de las alzas en los valores de los pasajes aéreos y el boleto de colectivo urbano.
El resto de los ítems tuvieron el siguiente aumento: Información y comunicación (3,4%); Cuidado personal, protección social y otros productos (3,3%); Prendas de vestir y calzado (2,8%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,6%); Salud (2,5%): Aumentó fundamentalmente por el impacto de los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.
Si se analizan rubros más específicos dentro de las aperturas del índice, se destacan fuertes incrementos en transporte de pasajeros por aire (14,5%) y el funcionamiento de equipos de transporte personal (8,3%)
Cabe destacar que, aunque hubo rubros con mayores saltos porcentuales, el Transporte, Vivienda, agua, electricidad y gas, Alimentos y bebidas, Restaurantes y Salud fueron las divisiones que mayor peso tuvieron en el índice, ya que en conjunto explicaron el 70,2% del alza general del mes, que se ubicó en un 2,5%.
Qué pasó en marzo
La inflación en CABA fue del 3,0% en marzo de 2026, acelerándose respecto al 2,6% registrado en febrero. Este aumento estuvo impulsado principalmente por alzas en transporte, combustibles, educación y servicios. El primer trimestre cerró con un acumulado del 8,9%
Fueron los servicios, con un alza del 3,1%, aventajaron el aumento de los bienes (2,8%). Y en el trimestre, los bienes acumularon una suba de 7,2% y los servicios de 9,9%.
Los alimentos aumentaron un 10% en tres meses, con la carne con un alza del 18,1% y una suba del 50,8% interanual. Los servicios culturales treparon un 8,2% en marzo.