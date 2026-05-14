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Milei celebró el dato de inflación y apuntó contra "los golpistas"

Además del presidente argentino, también se manifestó en redes el ministro Luis Caputo por el 2,6% de abril.

Luis Caputo y Javier Milei.Luis Caputo y Javier Milei.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este jueves el dato de la baja de la inflación en abril que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y afirmó: "Retornando a la normalidad".

Mirá tambiénLa inflación de abril fue del 2,6% y llegó al 12,3% en el acumulado anual

Y agregó: "A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente".

El comentario de Milei sobre la inflación.El comentario de Milei sobre la inflación.

El mandatario se pronunció así en su cuenta de X minutos después de que se confirmara que la inflación de abril fue del 2,6 por ciento quebrando la racha alcista del índice.

En simultáneo y con mayores detalles se hizo eco el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que "la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en cinco meses".

El comentario de Caputo sobre la inflación.El comentario de Caputo sobre la inflación.

"El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales. La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre", continuó en X.

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Y agregó: "Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente".

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