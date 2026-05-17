La política en foco

De los aurigas de la imprudencia al riesgo de reservas bajas en 2027

Cristina es el argumento de Milei y Adorni el de la oposición. Los carros de la política marchan dislocados del interés general. El pleno oficialista a la economía suma privatizaciones pero padece la baja recaudación. La inflación trajo un alivio, pero sin consumo la recaudación cae. El BCRA compra dólares y paga deuda, pero no acumula reservas.