Los dos informes que difundió este jueves el INDEC llevaron alivio al gobierno nacional: marzo trajo un repunte tanto en la industria como en la construcción, dos sectores sensibles para medir el pulso de la actividad, el empleo y la demanda interna.
Marzo sacó a dos gigantes del pozo y le dio aire al Gobierno
El INDEC informó mejoras tras un febrero preocupante en los dos sectores. Producción manufacturera subió 5% frente a marzo del año pasado y la actividad en obras 12,7% interanual. Caputo celebró los datos, en sectores clave para medir actividad, empleo y demanda interna.
El organismo estadístico indicó que el IPI manufacturero mostró al tercer mes del año una suba interanual de 5%, mientras que en el ISAC trepó 12,7% respecto del mismo mes de 2025. El avance en la comparación desestacionalizada contra febrero fue de 3,2% y 4,7%, respectivamente.
Los datos ratifican estimaciones previas y cortan un fuerte desplome, especialmente en la industria. Y aunque lejos están de revertir la tendencia, dan aire al Gobierno tras un comienzo de año marcadamente negativo para la actividad.
En ese sentido se inscribió la lectura que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X: remarcó sobre la industria que "8 de las 9 categorías que componen el índice registraron crecimiento en términos desestacionalizados en el mes"; y sobre construcción que "la dinámica subyacente que mide el indicador tendencia-ciclo acumuló 5 meses consecutivos de expansión".
Rebote sobre el rojo
El dato fabril fue mejor que el de febrero y también mejor que lo que venía dejando el arranque del año. En marzo de 2026, el índice de producción industrial manufacturero muestra una suba de 5,0% respecto a igual mes de 2025. A eso se sumó una variación positiva de 3,2% mensual en la serie desestacionalizada y de 0,6% en la tendencia-ciclo.
El rebote se dio en diez de las dieciséis divisiones fabriles. Se registraron alzas en “Alimentos y bebidas”, con 7,9%; “Sustancias y productos químicos”, con 15,9%; “Madera, papel, edición e impresión”, con 12,8%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con 13,5%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con 7,6%.
Sin embargo, también hubo ramas que profundizaron su caída, como “Industrias metálicas básicas”, 10,1%; “Maquinaria y equipo”, 11,3%; “Productos textiles”, 23,3%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 8,9%; “Productos de caucho y plástico”, 2,4%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 0,5%.
Marzo, entonces, trajo alivio estadístico, pero estuvo lejos de revertir el acumulado. El primer trimestre dejó a la industria 2,3% por debajo del mismo período del año pasado. Además, el comportamiento por sectores sigue marcadamente heterogéneo, con mejoras en químicos y refinación, pero todavía con caídas fuertes en ramas intensivas en mano de obra y expuestas al enfriamiento de la demanda interna.
Construcción se afianza
El repunto en la construcción fue más visible todavía. El INDEC informó que “en marzo de 2026, el indicador sintético de la actividad de la construcción muestra una suba de 12,7% respecto a igual mes de 2025”. En el acumulado del trimestre, el índice original presentó una mejora de 3,9% interanual. En la serie desestacionalizada, el avance mensual fue de 4,7%, mientras que la tendencia-ciclo subió 0,7%.
El detalle del consumo aparente de materiales acompañó esa mejora. En marzo crecieron 24,0% los artículos sanitarios de cerámica; 18,0% las pinturas para construcción; 16,2% el hierro redondo y aceros para la construcción; 14,6% los ladrillos huecos; 13,7% el resto de los insumos —grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano—; 12,8% el hormigón elaborado; 11,6% el cemento portland; 10,3% el asfalto; 8,7% los pisos y revestimientos cerámicos; 7,9% las placas de yeso; 6,5% las cales; y 5,8% los mosaicos graníticos y calcáreos. Solo el yeso cayó, con una baja de 4,6%.
Al comentar el dato de la construcción de marzo, Caputo resaltó que los puestos de trabajo registrados en la construcción privada crecieron 1,1% interanual en febrero y acumularon una mejora de 1,5% en el primer bimestre del año. En paralelo, el informe agrega una advertencia sobre el rebote: la superficie autorizada por permisos de edificación cayó 5,3% interanual en febrero y acumuló una baja de 0,7% en el primer bimestre.
El trimestre tuvo una mejora desigual pero con varios rubros en verde como el 14,3% en pinturas, 13,6% en artículos sanitarios de cerámica, 9% en hormigón elaborado; en cambio, todavía siguen en rojo yeso, pisos y revestimientos, mosaicos, ladrillos huecos. Así, la medición muestra que el sector repuntó después de un febrero flojo, aunque el dato todavía está atravesado por una base de comparación baja y con un movimiento muy vinculado a la recomposición parcial de algunos insumos.