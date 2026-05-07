Industria y construcción frenaron el desplome

Marzo sacó a dos gigantes del pozo y le dio aire al Gobierno

El INDEC informó mejoras tras un febrero preocupante en los dos sectores. Producción manufacturera subió 5% frente a marzo del año pasado y la actividad en obras 12,7% interanual. Caputo celebró los datos, en sectores clave para medir actividad, empleo y demanda interna.