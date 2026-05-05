Según el INDEC

El sector pesquero registró en marzo un aumento interanual y una caída mensual

El primer trimestre acumuló un aumento del 30,4%. La acuicultura fue el sector que más creció, con un 52%, mientras que los crustáceos mostraron una caída del 14% en el acumulado. La producción pesquera experimenta un aumento significativo en el primer trimestre, a pesar de una caída en marzo comparado con el mes anterior.