El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este martes el Índice de Producción Industrial (IPI) de pesca correspondiente a marzo y arrojó que la producción creció 31,6% de manera interanual y respecto al mes anterior, cayó 6,5%.
El sector pesquero registró en marzo un aumento interanual y una caída mensual
El primer trimestre acumuló un aumento del 30,4%. La acuicultura fue el sector que más creció, con un 52%, mientras que los crustáceos mostraron una caída del 14% en el acumulado. La producción pesquera experimenta un aumento significativo en el primer trimestre, a pesar de una caída en marzo comparado con el mes anterior.
De esta forma, en el primer trimestre del año acumuló un aumento de 30,4%, de acuerdo a la información oficial del INDEC.
A su vez, “el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 6,5% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra un aumento de 1,6% respecto al mes anterior”.
Por otra parte, en cuanto al sector de la actividad económica, “en marzo de 2026, la actividad ‘Pesca marítima’ registró un aumento de 27,0% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-marzo de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró un incremento de 31,6%”.
“Por su parte, la actividad ‘Acuicultura’ mostró un incremento de 52,0% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-marzo de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró un incremento de 24,3%”.
También “en marzo de 2026, la actividad ‘Pesca marítima’ tuvo una incidencia positiva de 22,0% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero que registró un aumento de 31,6% respecto al mismo mes del año anterior” y “al mismo tiempo, la actividad ‘Acuicultura’ tuvo una incidencia positiva de 9,6% en la variación interanual del nivel general del índice”.
Grupos de especies
“En marzo de 2026, el grupo ‘Peces’ registró un incremento de 40,6%. El acumulado enero-marzo de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró un aumento de 19,4%”.
Asimismo, “el grupo ‘Crustáceos’ mostró una variación positiva de 17,9% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-marzo de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró una caída de 14,0%”.
Y “el grupo ‘Moluscos’ registró un incremento de 28,0% respecto a igual mes del año anterior. El acumulado enero-marzo de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró un aumento de 70,1%”.
Por su parte, “el grupo ‘Peces’ tuvo una incidencia positiva de 14,7% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero que registró una variación interanual positiva de 31,6% respecto al mismo mes del año anterior”.
Además, “el grupo ‘Crustáceos’ tuvo una incidencia positiva de 1,8% en la variación interanual del nivel general del índice”.
Por su parte, “el grupo de especies ‘Moluscos’ tuvo una incidencia positiva de 15,2% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero.
Por tipo de buque
En marzo de 2026, para la actividad “Pesca marítima”, los desembarques realizados por los “Buques fresqueros” registraron una variación positiva de 16,9% respecto a igual mes del año anterior, marca el informe del INDEC.
Y añade que: “En el acumulado enero-marzo de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, se registró una caída de 8,9%. Por su parte, los desembarques realizados por los ‘Buques congeladores’ mostraron un incremento de 30,5% respecto a igual mes del año anterior. En el acumulado enero-marzo de 2026, se registró un incremento de 65,0%, respecto a igual acumulado del año anterior”.
Por último, “en marzo de 2026, la actividad ‘Pesca marítima’ tuvo una variación positiva respecto al mismo mes del año anterior de 27,0%. Para ese mes, los desembarques en “Buques fresqueros” tuvieron una incidencia positiva de 4,4% en la variación interanual del índice de pesca marítima”.
Y, por su parte, “los desembarques en ‘Buques congeladores’ tuvieron una incidencia positiva de 22,6% en la variación interanual del índice de este sector de actividad económica”.