Las estrategias de Balcarce 50

Milei mantiene la defensa de Adorni, resalta la baja de la inflación y potencia su pelea con el periodismo

El Gobierno central mantiene la estrategia de subir al ring a opositores kirchneristas y a los periodistas que considera críticos de la gestión de La Libertad Avanza. A su vez, intenta que se impongan las buenas noticias de gestión por sobre el caso Adorni y sus derivaciones judiciales y mediáticas.