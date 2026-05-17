La actividad política y la labor diaria en la sede del Poder Ejecutivo Nacional no volvió a ser la misma tras los diez días en los que el Gobierno de los hermanos Milei decidió -apoyada en denuncias de Casa Militar- impedir el ingreso al histórico edificio gubernamental a los 60 periodistas acreditados y cerrar la Sala de Prensa por primera vez en la historia. Por estas horas el clima cotidiano se ha contaminado con una serie de restricciones que impiden el libre tránsito de los corresponsales por la zonas que siempre estuvieron habilitadas para cumplir con el derecho constitucional de informar a la ciudadanía tal como nos conmina la Carta Magna de la República Argentina en su artículo 14, y en otras normativas de carácter internacional que priorizan la Libertad de Expresión por sobre cualquier tipo de censura u obstrucción a la circulación sin impedimentos de información veraz, plural y democrática. En esa jurisprudencia se basó el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita para desestimar las imputaciones hechas a los trabajadores de medios, a quienes se los intentó vincular con un presunto ‘espionaje’ y con la acción de poner en riesgo la “seguridad nacional”, y la del presidente de la Nación.
Milei mantiene la defensa de Adorni, resalta la baja de la inflación y potencia su pelea con el periodismo
El Gobierno central mantiene la estrategia de subir al ring a opositores kirchneristas y a los periodistas que considera críticos de la gestión de La Libertad Avanza. A su vez, intenta que se impongan las buenas noticias de gestión por sobre el caso Adorni y sus derivaciones judiciales y mediáticas.
Los acusados fueron sobreseídos y la causa archivada en Comodoro Py. Así y todo, los máximos responsables de haber tomado estas ilegítimas medidas, nos referimos al general de Brigada, Sebastián Ibáñez y los Milei, las sostienen de manera arbitraria, siendo violatorias a toda institucionalidad. Cada cronista que llega a Balcarce 50 diariamente debe mostrar su DNI a personal militar que chequea una lista donde están los que pueden entrar y los que no. Allí escriben hora de entrada y de salida a la sede del PEN. La entrada ya no se hace por Balcarce 24, sino por Balcarce 78, donde se escanean las pertenencias externas (bolsos, mochilas, etc.), y de forma manual, las extremidades y otras partes del cuerpo del ingresante como si fueramos una especie de agentes encubiertos del terrorismo internacional.
Restricciones en la Casa Rosada
Una vez dentro del Palacio de Gobierno, hay unos pocos lugares donde los periodistas podemos estar, de hecho cada vez son menos. Obviamente la Sala de prensa, las galerías y pasillos circundantes, pero sin salir por puertas que se conectan con otras. Se han sellado con laminados plásticos todos los vidrios que dan al patio de las Palmeras y su entorno. Ahora no se puede ver el más mínimo detalle de lo que pueda ocurrir en el esa zona; en los pasillos que están muy alejados de las zonas restringidas. Hasta el Salón de los Bustos ha sido convertido en otra área vedada a los acreditados. Es allí por donde entran los funcionarios e invitados. Otro sector en el con todas las administraciones (dictatoriales y democráticas) se pudo trabajar sin ningún tipo de inconveniente. El secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Javier Lanari, prometió que con el transcurso de las semanas las limitaciones y controles indecorosos se van a ir eliminando. Por lo pronto persisten y resulta imposible salir de ese perímetro del primer piso en el que hemos quedado encerrados. Ibáñez, ex edecán militar de Mauricio Macri, y asiduo visitante a la sala de periodistas -en épocas de Cambiemos- para charlar de diversos temas protocolares y generales, hoy asegura que tiene prohibido dialogar con la prensa. La misma circunstancia que se le impuso al personal gastronómico; de maestranza, administrativo y de mantenimiento, entre otros. Decisiones extremas que superan todo lo establecido desde la vuelta de la democracia para acá.
“Vamos a tratar de que en el transcurso de las próximas semanas las cosas vuelvan a la normalidad, pero está dura la mano”, reconoció uno de los hombres cercanos al Presidente, que hace pocas horas se volvió a manifestar en duros términos contra los periodistas en general, con descalificaciones e insultos, y con varios nombres propios. La misma fuente expuso que salvo el acreditado que tomó las imágenes que fueron consideradas clandestinas, varios de los colegas del Grupo Clarín irán volviendo a sus funciones en Casa de Gobierno. Algo que en parte ya se vio esta semana, cuando uno de ellos pudo preguntar en la rueda de prensa que tuvo como protagonistas a Manuel Adorni, al ministro de Economía, Luis Caputo y a su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El faltazo de Caputo en la inversión RIGI en Mendoza
El Litoral consultó a la misma garganta oficial con respecto a la decisión que a último momento tomó el mandamás de Hacienda a horas de partir hacia la provincia de Mendoza, donde iba a participar junto al jefe de Gabinete Adorni; el CEO de YPF, Horacio Marín y el mandatario cuyano, Alfredo Cornejo, de la inauguración del parque solar El Quemado. Un evento que forma parte de la agenda que el ministro de Economía quiere hacer circular porque está vinculada a la primera apuesta en el contexto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para descartar especulaciones acerca de evitar una postal con el ministro coordinador, el portavoz informal señaló: “Nada que ver. ‘Toto’ tuvo problemas de agenda, si no me creen consulten enfrente”, refiriéndose a Hipólito Yrigoyen 250, la torre clásica donde funciona la cartera económica, desde donde mucho no dijeron.
Una asistente del funcionario se animó a afirmar que “el ministro prefirió estar en Buenos Aires a la hora que se diera a conocer el dato de inflación de abril”. Un guarismo que el propio Caputo había avizorado como positivo. El habló de que la cifra sería entre 2,5% y 2,8%. Finalmente fue de 2,6 por ciento y frena un proceso de aceleración que duró 11 meses consecutivos. Lo cierto, es que no quedó claro el motivo de la ausencia del ex ministro de finanzas de Mauricio Macri en ese desembolso por 210 millones de dólares, evitando el convite al lanzamiento de una de sus mayores apuestas y prioridades en la gestión que lleva a adelante.
Qué dijeron en Casa Rosada sobre Francisco Adorni
A las varias causas que tiene el titular de la Jefatura nacional en los tribunales federales, se sumaron dos contra su hermano Francisco Adorni, también contador y ex responsable del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF) en el Ministerio de Defensa, cargo que dejó cuando jugó en las legislativas de 2025, donde, aunque no se impuso en la Octava Sección electoral de la provincia de Buenos Aires, ingresó como diputado provincial por La Libertad Avanza. Ahora la otrora legisladora mileísta -del bloque COHERENCIA, Marcela pagano- lo expuso en la Justicia. En la Rosada, fue un asesor de la JGM el que le dijo a este diario que el propio acusado le explicó que, “lo que hay es un error de evaluación de un crédito UVA que tomó y que tiene que rectificar en su declaración jurada”. Al igual que con su pariente más cercano, no hay fecha para esa aclaración ante la Oficina Anticorrupción (OA). Lo único que se explicó en referencia a la DDJJ del jefe de Gabinete es que “podría llegar a estar terminada y presentada en dos o tres semanas. Los contadores están trabajando prolijamente en el tema para que después no haya lecturas raras y malicias periodísticas”, consignó el funcionario karinista.
Inflación cero y continuidad de la motosierra infinita
“El 2,6% en un muy buen número para todo el Gobierno”, sentenció un colaborador ministerial que cruza casi todas las tardes de Hacienda a la Casa Rosada, y que en tono de confesión señaló que “el 3,4% de marzo había caído muy mal y que Milei salió a reconocerlo, y es más, lo asumió, no como otros que te escondían los números del INDEC”, declaró apuntando al kirchnerismo y en particular al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. El informante añadió que “hay una gran expectativa de que la inflación va a ser mucho más baja. Lo de que se inicie con cero, en algún momento va a pasar porque el trabajo técnico para eso ya está hecho, pero claro, después podés tener algún cimbronazo como la suba del petróleo por la guerra, que va a ser, son las reglas del juego”, refrendó el asesor económico que terminó su exposición asegurando: “La política fiscal y monetaria del gobierno fue diseñada para que tarde o temprano el IPC (Índice de Precios al Consumidor) converja en cero. Ya lo dijo Manuel y Javier; la Motosierra es infinita porque es la única herramienta que garantiza el equilibrio fiscal y el déficit cero”.
Financiamiento universitario y viaje de Santiago Caputo a Estados Unidos
En la ahora, vedada ala sur de Balcarce 50 hubo un par de integrantes de La Fuerzas del Cielo que rompieron el cerco de Karina Milei y salieron a opinar con respecto a dos temas en boga. Uno, el conflicto con las universidades por cuestiones presupuestarias. Un joven santiaguista resaltó que cree que, “no pasa por el número de gente que puedas juntar en una marcha y mostrar quien la tiene más grande, sino por sentarse a ordenar gastos en base a las auditorías que se puedan llevar adelante sin que sean consideradas intromisiones en la autarquía de las casas de altos estudios contra las que nunca estuvimos en contra”, opinó el dirigente libertario. A otro ‘cielista’ este medio lo interrogó por el viaje de su jefe político a Washington. Su devolución fue interesante. “Si me vas a preguntar si Santiago fue a recibir retos por la marcha del Gobierno en materia económica, la imagen de Javier (Milei) y la imposibilidad de renovar mandato, desde ya te lo desmiento. Lo de China es un debate que forma parte de las relaciones geopolíticas entre EEUU y el resto del mundo, en ese resto estamos nosotros pero com aliados estratégicos de Trump, así que podría ser un ítem a tratar, ahora eso de que el secretario de Estado de la principal potencia del mundo (Marco Rubio) está preocupado por las falsas denuncias que le hacen a Manuel (Adorni) creo que ni hace falta contestar. Eso no resiste el más mínimo análisis”, cerró la fuente mileísta.