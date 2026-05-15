El presidente Javier Milei dio una entrevista en la tarde-noche de este jueves en el streaming oficialista Neura, tras la difusión del dato de inflación de abril y vinculó la reducción de precios con la estrategia política para las próximas elecciones presidenciales.
Milei defendió su gestión económica y pidió mantener la "batalla cultural para 2027"
El presidente habló en el canal oficialista Neura tras la difusión el índice de precios. Durante la entrevista, afirmó que su objetivo es llevar la inflación a cero y celebró un ajuste por 15 puntos del PBI.
En la charla con el periodista Julián Yosovitc, el mandatario explicó los pasos de su gestión y sostuvo que la lucha contra la inflación continúa hasta alcanzar “cero”, un objetivo que definió como prioritario para la economía y para la agenda presidencial.
El presidente afirmó además que su administración instrumentó un “ajuste de 15 puntos del PBI” y enfatizó en la necesidad de mantener la “batalla cultural” como parte de la construcción política tras los resultados informados por el INDEC sobre la evolución de los precios.
Consultado sobre qué imagina para un eventual segundo mandato, dijo que el partido libertario “va a buscar 80, 90 y 100 años de liberalismo”, lo que requiere, dijo, “batalla cultural y mucho trabajo”, subrayó. Al respecto, elogió a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber conformado el partido de La Libertad Avanza en los “24 distritos”.
"Odiamos la inflación"
En la entrevista en Neura, Milei afirmó sobre la inflación: “El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero”, y añadió que la lucha contra la inflación no está terminada hasta que eso ocurra, citando el índice de abril de 2,6% como referencia reciente.
El mandatario explicó que la estabilización de precios tuvo dos fases y atribuyó la primera a cortar la emisión derivada del déficit fiscal; en esa explicación Milei destacó el rol de su equipo y mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo, como responsable de medidas que, según él, permitieron recomponer la demanda de dinero.
“Tanto ‘Toto’ (Caputo) como yo odiamos la inflación. Cuando uno mira otras experiencias, lograrlo demandó de 7 a 12 años”, señaló Milei sobre la baja en el alza de precios.
Y añadió: “Hoy estamos viendo que la demanda de dinero se está recomponiendo: de tener tasas de 250%, hoy están entre 20 y 22%. Al mismo tiempo, cayó el tipo de cambio”.
Milei recordó que en los primeros meses hubo jornadas “muy complejas” por desequilibrios monetarios y que tras el dato de inflación el objetivo presidencial sigue siendo ambicioso: “Voy a trabajar con el objetivo de hacer mierda a la inflación”, dijo el presidente en la entrevista.
Tras destacar que “la tasa de inflación se empezó a comportar como la del mundo civilizado”, Milei evocó que “nunca en la historia argentina hubo un shock de las características del que hubo en el segundo semestre del año pasado, y no lograron voltear el programa”.
“Además, para decir que Argentina se salvó gracias a Estados Unidos, ayuda que valoramos enormemente, hay que ser muy deshonesto intelectualmente”, acotó.
“Entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, cayó el salario real y eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Una de las cosas que pasan cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda”, admitió el mandatario.
Batalla cultural y elecciones
En el canal oficialista Neura, el presidente combinó análisis económico con definiciones políticas y sostuvo que la “batalla cultural” es necesaria para sostener el programa de gobierno y para preparar el espacio hacia futuras contiendas electorales.
Milei afirmó que, después de triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, hubo intentos de romper el programa económico y denunció presiones de medios, políticos y empresarios; en esa línea, el mandatario vinculó la narrativa comunicacional con la respuesta social ante el dato de inflación.
“Después de que Manuel gana las elecciones en CABA, comienza un ataque especulativo sobre la moneda con intenciones de la política de romper el programa económico”, dijo Milei.
Y luego agregó que "los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado", en referencia a lo sucedido el año pasado luego de que Adorni sea ganador en las legislativas porteñas.
El presidente destacó que, pese a pronósticos de una gran depresión por el ajuste, aquello no ocurrió y remarcó la dimensión moral de las decisiones tomadas por su equipo, insistiendo en que la batalla cultural debe acompañar la gestión económica.
Como dato de contexto, el índice de abril fue de 2,6% luego de diez meses sin descenso y el mes previo registró una suba de 3,4%, cifras que el Gobierno comentó como parte de un primer trimestre complejo.
La entrevista en Neura incluyó además críticas a la situación previa a su gestión y referencias a la posibilidad de discutir la vida del Banco Central, una propuesta que el presidente planteó en otros espacios y que volvió a mencionar en la conversación.