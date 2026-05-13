Sectores estratégicos

Qué es el "Súper RIGI" y por qué el Gobierno apuesta a grandes inversiones privadas

El economista Germán Rollandi analizó el alcance del nuevo esquema de incentivos y advirtió que, pese a las ventajas fiscales anunciadas, la reactivación dependerá también de factores como la infraestructura, el empleo y el ingreso sostenido de capitales.