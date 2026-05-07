El presidente Javier Milei adelantó este martes que el Gobierno nacional enviará al Congreso un nuevo proyecto económico denominado “Súper RIGI”, una iniciativa que, según explicó, tendrá beneficios superiores al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado junto a la Ley Bases.
Milei anticipó un “Súper RIGI” y prometió beneficios para nuevos sectores económicos
Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, con ventajas mayores al régimen actual y enfocado en industrias que, según afirmó, “nunca existieron en Argentina”.
El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, con un mensaje en tono informal y referencias al bombardero estadounidense B2 Spirit. “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”, escribió el mandatario.
Un régimen para sectores “nunca vistos” en el país
En el mismo mensaje, Milei sostuvo que el nuevo esquema estará destinado a actividades económicas que “nunca han existido en Argentina”. Según planteó, el objetivo es facilitar la creación de empresas ligadas a nuevos sectores dinámicos de la economía.
El presidente aseguró que el “Súper RIGI” tendrá mayores ventajas que el régimen actualmente vigente y que apuntará a incentivar inversiones privadas, desarrollo productivo y generación de empleo.
Aunque no brindó precisiones técnicas sobre el contenido del proyecto, el mandatario afirmó que la iniciativa buscará multiplicar puestos de trabajo y ampliar la matriz económica del país.
Qué es el RIGI aprobado en la Ley Bases
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue uno de los capítulos centrales de la Ley Bases impulsada por el Gobierno nacional durante 2024. El esquema ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión de gran escala.
Desde su aprobación, el oficialismo lo presentó como una herramienta clave para atraer capitales extranjeros y desarrollar sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura.
La mención a un “Súper RIGI” abrió interrogantes sobre qué nuevas actividades podrían incorporarse y cuáles serían las ventajas adicionales respecto del régimen actual.
El mensaje completo de Milei
El mandatario cerró su publicación con las siglas “MAGA” y “VLLC”, expresiones que utiliza habitualmente en redes sociales. La primera remite al lema político de Donald Trump en Estados Unidos, pero en clave nacional (Make Argentina Great Again), mientras que la segunda significa “Viva la libertad, carajo”.
Hasta el momento, el Gobierno no difundió detalles formales sobre el texto que será enviado al Congreso ni confirmó fechas para su presentación parlamentaria.
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