El presidente, Javier Milei, encabezó este lunes una actividad académica en la Universidad de San Andrés, donde brindó una clase magistral sobre macroeconomía ante estudiantes de la Maestría en Economía de esa institución privada.
Javier Milei dio una clase de macroeconomía en la Universidad de San Andrés
El Presidente participó de una actividad académica ante alumnos de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés. Estuvo acompañado por el ministro Federico Sturzenegger y autoridades de la institución.
El encuentro se desarrolló durante la mañana y contó también con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y del rector de la universidad, Lucas Grosman.
Jornada
La actividad se realizó en el campus universitario ubicado en la provincia de Buenos Aires y formó parte de una jornada académica destinada a estudiantes de posgrado vinculados al área económica.
Durante la exposición, Milei abordó conceptos relacionados con macroeconomía avanzada, política monetaria, inflación y reformas estructurales, temas que forman parte habitual de sus intervenciones públicas y de su trayectoria como economista.
La presencia del mandatario generó expectativa tanto dentro del ámbito universitario como en sectores políticos y económicos, considerando que antes de ingresar a la actividad política Milei desarrolló una extensa carrera como consultor y expositor en temas económicos.
Economía y reformas
Según trascendió tras el encuentro, el Presidente expuso ante alumnos de la materia Macroeconomía Avanzada y respondió consultas vinculadas al actual escenario económico argentino, el proceso de estabilización impulsado por el Gobierno y las reformas estructurales planteadas por la administración nacional.
La clase se desarrolló en un formato académico y estuvo dirigida principalmente a estudiantes de posgrado especializados en economía.
Durante la actividad, Milei retomó conceptos vinculados con emisión monetaria, inflación, déficit fiscal y desregulación económica, ejes centrales de su discurso desde antes de asumir la Presidencia.
El mandatario estuvo acompañado por Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más vinculados al diseño de políticas de desregulación estatal y simplificación administrativa impulsadas por el Gobierno nacional.
La participación del ministro se dio en el marco de las transformaciones regulatorias que impulsa el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.
También participó el rector de la Universidad de San Andrés, Lucas Grosman, quien recibió a las autoridades nacionales durante la actividad académica.
La institución mantiene desde hace años programas de formación de grado y posgrado en economía, ciencias sociales, derecho y administración.
La visita presidencial se produjo en un contexto marcado por el debate sobre las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional y la evolución de variables como inflación, actividad económica y equilibrio fiscal.