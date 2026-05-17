Milei revivió la batalla cultural y afirmó que hay una "derrota del wokismo"

LA DERROTA DEL WOKISMO

Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto nos condenaron.

Sin embargo, el desastre es cada vez más evidente. Pensar que alguien dijo Occidente está… https://t.co/qopdV1NrtW