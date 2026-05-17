El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional.
Milei revivió la batalla cultural y afirmó que hay una "derrota del wokismo"
El presidente argentino encendió el debate en redes tras criticar la influencia cultural global y cuestionar a sus opositores por su falta de visión.
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado argentino aprovechó el descargo de un referente tecnológico europeo para reflotar sus propias advertencias sobre el rumbo de las sociedades modernas y arremetió sin filtro contra quienes cuestionan su mirada geopolítica.
El detonante fue el posteo de un emprendedor francés que se arrepentía públicamente por el impacto global de la "Teoría Francesa", corriente a la que acusó de dar a luz a "la peor de las m.... ideológicas".
Milei recogió el guante y redobló la apuesta con una dura chicana hacia sus detractores: “Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto, nos condenaron”. Para cerrar, remató con una frase fiel a su estilo: “Pensar que alguien dijo ‘Occidente está en peligro’ y lo trataron de loco...”.
Este fuerte posicionamiento no es aislado; se alinea de forma directa con la tónica de sus intervenciones en los principales estrados del mundo. A principios de 2025, durante el Foro de Davos, el líder libertario ya había sacudido los consensos internacionales al calificar a la ideología woke como un “cáncer que hay que extirpar”, apuntando con dureza contra el feminismo radical, la agenda de género y el colectivismo económico.
Qué dice la publicación citada
El francés Brivael Le Pogam es un de los fundadores de Argilm conocida actualmente como una plataforma de inteligencia artificial diseñada para generar videos y avatares digitales ultrarrealistas.
En su publicación, Le Pogam pidió perdón: ”Quiero presentar mis disculpas, en nombre de los franceses, por haber dado a luz a la Teoría Francesa (que ha dado a luz a la peor de las mierdas ideológicas: el wokismo)”.
“Hemos dado al mundo a Descartes, Pascal, Tocqueville. Y luego, en las ruinas intelectuales del pos-68, hemos dado a Foucault, Derrida, Deleuze. Tres hombres brillantes que han fabricado, en la elegancia de nuestra lengua, el arma ideológica que hoy paraliza a Occidente”, sumó en la publicación.
En otro pasaje aseguró: “Porque esto es lo que pasó. Estos textos, ilegibles en Francia, cruzaron el Atlántico. Los departamentos de Yale, de Berkeley, de Columbia los absorbieron en los años 80. Encontraron allí un terreno que no existía en casa: el puritanismo americano, su culpa racial, su obsesión identitaria. La Teoría Francesa se casó con ese sustrato, y el hijo de ese matrimonio se llama wokismo”.