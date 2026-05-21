INDEC

La actividad económica rebotó en marzo y el primer trimestre cerró con suba de 1,7%

El EMAE de marzo mostró una suba de 5,5% interanual y de 3,5% frente a febrero en la serie desestacionalizada. Después del fuerte retroceso del segundo mes del año, el primer trimestre cerró con una mejora acumulada traccionado por el agro, la industria y la minería.