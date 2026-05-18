La actividad industrial en la provincia de Santa Fe cortó una racha de cinco meses consecutivos de caídas interanuales y tuvo una recuperación en marzo del 3,0% y del 6,7% comparado con febrero de 2026, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
Tras cinco meses de caídas consecutivas la industria santafesina mejoró en marzo
La actividad manufacturera de la provincia tuvo el tercer mes del año un incremento de 3,0% interanual. El acumulado trimestral acumula una retracción del 6,9%.
La mejora en la actividad fue consecuencia de una recuperación de la actividad en 3 de cada 4 ramas que conformar el sector, impulsadas por las vinculadas a la agroindustria y las metalmecánicas a excepción de la maquinaria agrícola, que cayó dos dígitos por quinto mes consecutivo. También se rompió un período de siete meses consecutivos de caídas de demanda de energía eléctrica por parte de un grupo importante de grandes usuarios industriales y en marzo tuvieron un incremento de 10,5% interanual.
Tras un febrero que mostró una caída de casi 15 puntos en términos interanuales y 3 de cada cuatro ramas produciendo menos que el año anterior, en marzo los industriales santafesinos volvieron a respirar, aunque el índice de producción industrial de FISFE correspondiente a marzo de 2026 se ubicó un 7,0% por debajo del registro alcanzado en marzo de 2023.
Las actividades que mejor desempeño tuvieron en marzo fueron Molienda de cereales (+24,5%), Carrocerías-remolques (+23,9%), Productos metálicos para uso estructural (+12,8%), Edición e impresión (+12,5%), Autopartes (+11,8%), Vehículos automotores (+10,9%) y Productos lácteos (+8,1, en tanto tuvieron importantes retrocesos y Maquinaria agropecuaria (-14,6%), Maquinaria de uso general (-8,2%) y Prendas de vestir (-7,5%).
Una de las causas de la mejora en el nivel de actividad fue el complejo agroindustrial, por mucha diferencia la rama de actividad que más incidencia tienen en el índice de producción industrial de Fisfe, que en febrero había caído más de 30% y en marzo registró en el caso de la molienda de cereales los niveles más elevados desde 2021, apuntados por un leve crecimiento en el sector de la industrialización de las oleaginosas.
También mostró un crecimiento interanual la producción de vehículos automotores (+10,9%) tras 11 meses de caídas interanuales y parálisis de la actividad, con meses de caídas propias de tiempos de catástrofe que en algunos meses mostraron retrocesos superiores al 50%. La última mejora interanual había sucedido en abril de 2025 (6,3%).
El informe incluye un comentario sobre la situación financiera de las empresas en las que se observa “un claro deterioro” y dice que “a partir de septiembre de 2025 el total de cheques rechazados por motivo sin fondos suficientes disponibles registra un importante crecimiento”, alcanzo los porcentajes más altos desde la pandemia.