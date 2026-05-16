La provincia de Santa Fe se consolida como uno de los distritos con mejor desempeño del país en generación de empleo privado en la construcción, en un escenario nacional atravesado por la caída de la actividad. El crecimiento sostenido responde al plan de inversión en infraestructura impulsado por el Gobierno Provincial y a las herramientas de alivio fiscal orientadas a estimular la creación de trabajo registrado.
Santa Fe lidera la creación de empleo en la construcción mientras cae en el país
Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, Santa Fe incorporó 2.657 nuevos empleos privados en el sector de la construcción. El impulso de un amplio programa de obras de infraestructura y los incentivos fiscales contemplados en la Ley Tributaria provincial posicionan al distrito entre los de mejor rendimiento del país en materia de trabajo formal.
Según el último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 Santa Fe incorporó 2.657 nuevos puestos laborales en el sector, alcanzando un crecimiento del 7,31 %.
La obra pública, motor del crecimiento
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, afirmó que los resultados están directamente vinculados con la política de inversión desarrollada por la gestión provincial: “Estos números son consecuencia del plan récord de obra pública que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro, con inversiones en viviendas mediante créditos Nido, gasoductos, escuelas, rutas y hospitales”.
“Esto no solamente incrementa el empleo en la construcción, sino que además genera un fuerte efecto multiplicador sobre otras actividades económicas”, agregó.
Santa Fe crece mientras el país retrocede
Salvo diciembre de 2025, la provincia sostuvo una expansión cercana al 1,8% mensual, pasando de 35.997 trabajadores registrados en septiembre de 2025 a 39.025 en febrero de 2026.
El contraste con el escenario nacional es marcado: mientras Santa Fe aumentó 7,31 % el empleo en la construcción, el sector cayó 9,95% en el conjunto del país durante el mismo período. A su vez, distritos como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumularon una pérdida superior a 20.000 puestos laborales.
Menos carga tributaria, más empleo formal
Desde el Ministerio de Trabajo destacaron además el impacto de los beneficios previstos en la Ley Tributaria provincial, que permite deducir salarios correspondientes a nuevos trabajadores registrados del pago de Ingresos Brutos.
Los datos muestran una aceleración sostenida en la generación de empleo en toda la actividad productiva: 649 nuevos puestos en enero; 2.544 en febrero; y 5.392 en marzo.
Báscolo explicó: “Estos números reflejan el impacto concreto de las herramientas que ofrece la Provincia a través de la Ley Tributaria. En apenas tres meses se crearon más de 2.000 empleos directos en la construcción, que fue el principal sector donde se aplicaron deducciones de Ingresos Brutos vinculadas a nuevas incorporaciones laborales”.
La combinación entre inversión histórica en infraestructura y reducción de la carga impositiva para quienes generan empleo permitió que Santa Fe se ubique entre las provincias con mejores indicadores del país en creación de trabajo formal en la construcción, aun frente a una caída cercana al 10% a nivel nacional.