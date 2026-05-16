Informe

Santa Fe lidera la creación de empleo en la construcción mientras cae en el país

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, Santa Fe incorporó 2.657 nuevos empleos privados en el sector de la construcción. El impulso de un amplio programa de obras de infraestructura y los incentivos fiscales contemplados en la Ley Tributaria provincial posicionan al distrito entre los de mejor rendimiento del país en materia de trabajo formal.