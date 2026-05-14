Ocho familias beneficiadas

Las Toscas sumó nuevas viviendas destinadas a trabajadores del sector del cuero

La ciudad del norte provincial incorporó nuevas unidades habitacionales destinadas a trabajadores de la industria del cuero, en el marco de un proyecto desarrollado entre la Provincia, el sindicato del sector y el municipio local. Las viviendas fueron diseñadas para responder a la demanda habitacional de familias de la región y fortalecer las condiciones de arraigo en el norte santafesino.