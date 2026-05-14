El Gobierno de Santa Fe entregó nuevas viviendas en la ciudad de Las Toscas, departamento General Obligado, en el marco de un programa habitacional destinado a trabajadores de la industria del cuero y orientado a fortalecer el arraigo de las familias en la región.
Las Toscas sumó nuevas viviendas destinadas a trabajadores del sector del cuero
La ciudad del norte provincial incorporó nuevas unidades habitacionales destinadas a trabajadores de la industria del cuero, en el marco de un proyecto desarrollado entre la Provincia, el sindicato del sector y el municipio local. Las viviendas fueron diseñadas para responder a la demanda habitacional de familias de la región y fortalecer las condiciones de arraigo en el norte santafesino.
Las unidades fueron construidas a partir de un trabajo articulado entre la Provincia, el Sindicato de la Industria del Cuero y el municipio local, permitiendo que ocho familias accedan a su vivienda propia.
Durante el acto de entrega, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de continuar desarrollando infraestructura habitacional en distintas localidades santafesinas y valoró el avance de obras vinculadas a viviendas, agua, rutas y otros servicios esenciales.
En tanto, el senador provincial Orfilio “Chacho” Marcón remarcó la relevancia del sistema de financiamiento habitacional y señaló que el cumplimiento en el pago de las cuotas permite reinvertir recursos para futuras construcciones.
Por su parte, el intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, puso en valor el trabajo conjunto entre las distintas instituciones involucradas para concretar el proyecto habitacional.
“Estas viviendas son el resultado de un esfuerzo sostenido entre el sindicato, la Provincia y el municipio, permitiendo que familias de nuestra región puedan acceder a una solución habitacional”, expresó.
A su turno, el secretario general del Sindicato de la Industria del Cuero, Sergio Leopold, destacó el acompañamiento institucional que hizo posible el desarrollo de las viviendas y agradeció el compromiso de afiliados y trabajadores del sector.
Viviendas destinadas a trabajadores del cuero
Desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo explicaron que el proyecto contempló la construcción de unidades habitacionales de dos dormitorios, diseñadas bajo modelos constructivos que permiten optimizar recursos y reducir tiempos de ejecución.
La iniciativa fue pensada específicamente para responder a la demanda habitacional de trabajadores vinculados a la industria del cuero en el norte santafesino.
Además de facilitar el acceso a la vivienda propia, el programa busca consolidar condiciones de arraigo y fortalecer el desarrollo de las comunidades locales.
La inversión destinada a las obras superó los 980 millones de pesos.
Del acto participaron además el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; el diputado provincial Dionisio Scarpin; el delegado regional del Gobierno provincial, Oscar Duarte; la presidenta comunal de Tacuarendí, Lorena Cardozo; y el presidente comunal de San Antonio de Obligado, Jorge Ale.