Ramona vivió un fin de semana especial con la realización de la primera edición de la Fiesta del Turismo Rural, un evento que logró una importante convocatoria de público proveniente de distintos puntos de la provincia y del país, consolidándose como una nueva propuesta cultural y turística para la región.
La Fiesta del Turismo Rural convocó a una multitud en Ramona
El evento reunió tradiciones, gastronomía, destrezas criollas, música y emprendedores, en una propuesta que además sirvió para conmemorar los 20 años del desarrollo turístico local.
El excelente marco climático acompañó una jornada cargada de actividades tradicionales, espectáculos y expresiones culturales que se desarrollaron con gran participación de vecinos y visitantes.
La celebración tuvo además un significado especial, ya que permitió conmemorar el vigésimo aniversario del proyecto turístico impulsado por la localidad, una iniciativa que a lo largo de los años posicionó a Ramona como uno de los destinos más representativos del turismo rural santafesino.
Asadores, caballos y tradición criolla
Desde las primeras horas del domingo comenzó el concurso de asadores, una de las actividades más convocantes de la jornada. Fueron 18 los participantes que, pese al intenso frío matinal, encendieron los fuegos y prepararon costillares a la estaca buscando alcanzar la mejor cocción y presentación.
Tras la evaluación del jurado, el primer puesto quedó en manos de los hermanos Luis Miguel y Juan Ramón Barrera, vecinos de Ramona, quienes participaron por primera vez en un certamen de estas características y lograron quedarse con el máximo reconocimiento.
Otro de los grandes atractivos fue el recorrido tradicionalista, que reunió a más de 200 caballos y agrupaciones gauchas que recorrieron las calles de la localidad, aportando color y tradición a la fiesta.
El desfile culminó con una destacada exhibición de destrezas ecuestres protagonizada por delegaciones provenientes de distintas provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Rioja, ofreciendo un espectáculo que fue ampliamente acompañado por el público.
Emprendedores, danzas y música para toda la familia
La propuesta también incluyó una importante feria de artesanos y emprendedores, con 41 stands instalados en las inmediaciones del NIDO, donde los visitantes pudieron recorrer y adquirir productos regionales, artesanías y distintas creaciones locales.
La feria se convirtió en uno de los espacios más concurridos de la jornada, generando además un movimiento económico significativo para los expositores y productores participantes.
En el tramo final del evento llegaron los espectáculos artísticos, con la participación de academias y escuelas de danzas locales que aportaron música, color y tradición al escenario principal.
Posteriormente, los shows musicales brindaron el cierre a una jornada que desde la organización calificaron como “inolvidable”, tanto por la respuesta del público como por el acompañamiento de instituciones, agrupaciones y vecinos.
Una propuesta que fortalece el turismo local
La Fiesta del Turismo Rural nació con el objetivo de poner en valor las tradiciones, la identidad cultural y el potencial turístico de Ramona, integrando gastronomía, patrimonio, producción y actividades típicas del interior santafesino.
La masiva convocatoria obtenida en esta primera edición dejó un balance altamente positivo para las entidades organizadoras, que destacaron el comportamiento del público y el compromiso de todos los sectores involucrados en el desarrollo de la actividad.
El evento también sirvió para seguir fortaleciendo el posicionamiento de Ramona como destino turístico regional, una política que la localidad viene consolidando desde hace dos décadas mediante distintas propuestas vinculadas al turismo cultural y rural.
Durante el mismo fin de semana, el Complejo Museológico local recibió además la visita de turistas italianos que recorrieron las distintas salas del museo y participaron de degustaciones típicas, destacando especialmente la calidad de las guías y el relato histórico sobre los inmigrantes que dieron origen a la comunidad.
Con una convocatoria que superó las expectativas y una propuesta que logró integrar tradición, cultura y turismo, la primera Fiesta del Turismo Rural dejó en Ramona un balance sumamente positivo y la expectativa de una próxima edición aún más convocante.