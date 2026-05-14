El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, entregó este martes las primeras 37 escrituras a vecinos de la ciudad de Helvecia, en el marco del programa “Tu Casa, Tuya”, una iniciativa destinada a garantizar la regularización dominial y brindar seguridad jurídica a más de 580 familias de esa comunidad.
Programa "Tu Casa, Tuya": entregaron 37 escrituras a familias de Helvecia
La iniciativa ya permitió avanzar en la regularización dominial de 55 viviendas del barrio Santa Teresita y busca garantizar seguridad jurídica y acceso pleno a la titularidad de los hogares.
“Este programa arrancó fuerte acá en Helvecia”, sostuvo el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, quien destacó que “es una iniciativa que tiene pocos meses, pero que en esta ciudad se abordó con mucha seriedad y compromiso”.
En ese sentido, el funcionario señaló: “Estamos contentos por lo realizado junto a los vecinos de Santa Teresita, pero sabemos que son más de 500 las familias que esperan su escritura y nuestro compromiso es llegar a todas”.
Luego, Enrico se refirió al trabajo técnico y administrativo que implica cada trámite: “Parece un papel, parece algo simple, pero detrás hay una tarea muy importante de agrimensores, escribanos y del Registro, que culmina con este momento”. Además, agradeció a los equipos provinciales y municipales “porque gracias a su trabajo podemos cumplir con los vecinos de Helvecia”.
Por su parte, la intendenta Victoria Weiss Ackerley destacó que el Gobierno provincial “siempre llega con soluciones” y señaló que, en esta oportunidad, “se brinda una respuesta concreta a muchas familias de la localidad”. Asimismo, afirmó que “todavía queda mucho camino por recorrer en este proceso de regularización, pero estamos bien encaminados”.
Además de la entrega formal de escrituras, durante la jornada se avanzó con la firma de documentación correspondiente a otras 18 viviendas, para continuar el proceso de titularización. Actualmente, el programa “Tu Casa, Tuya” proyecta beneficiar a más de 580 familias de Helvecia, alcanzando distintos sectores de la ciudad, entre ellos los barrios Santa Teresita, La Granja, Anexo Corralón, Las Flores, Cementerio y Ocampo.
En paralelo, continúan las tareas de mensura y subdivisión parcelaria, fundamentales para avanzar con nuevas escrituraciones.
Cumplir con la palabra
La subsecretaria de Hábitat de la Provincia, Andrea Zorzón, explicó que “esta es la primera entrega de escrituras del programa, una iniciativa que nació para acompañar a tantas familias que no podían acceder al título definitivo de su vivienda”.
Además, destacó que “Tu Casa, Tuya acompaña al equipo municipal mediante el financiamiento de los trámites de escritura y mensura”. Y agregó: “Comenzamos por el barrio Santa Teresita, cumplimos con la palabra y vamos a seguir trabajando para llegar a todas las familias que esperan el título de su casa propia”.
A su turno, el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, agradeció “a todos los que hicieron posible este trabajo conjunto y al gobernador Maximiliano Pullaro, impulsor de estas acciones para transformar esta demanda histórica en una realidad”.
Finalmente, expresó su satisfacción por el avance alcanzado: “Nos conocemos todos y que 55 familias puedan acceder a su escritura me llena de alegría. Sabemos del esfuerzo que hicieron para tener su casa propia”.
También participaron de la actividad el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; la directora provincial de Gestión de Suelo, Pilar Egaña; y el director provincial de Intervención de Hábitat, Rancés Medina, entre otras autoridades.
El programa y Helvecia
El programa “Tu Casa, Tuya” fue impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe como una herramienta para acompañar a municipios y comunas en la regularización dominial de viviendas habitadas por familias que, durante años, no pudieron acceder a la escritura definitiva.
Muchas de estas situaciones están vinculadas a lotes o viviendas adjudicadas hace décadas, ocupaciones consolidadas con el paso del tiempo y procesos administrativos que nunca llegaron a completarse formalmente.
La ciudad de Helvecia firmó su adhesión al programa el 7 de octubre de 2025, dando inicio a un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio para regularizar la situación dominial de numerosas familias de la localidad.
A partir de esa adhesión, se avanzó en tareas de relevamiento técnico y catastral, análisis social y trabajo territorial en distintos barrios de la ciudad, lo que permitió poner en marcha un proceso de regularización esperado desde hacía años por muchas familias de Helvecia.