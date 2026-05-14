Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) volverá a representar a la Argentina en la International Rocket Engineering Competition (IREC), considerada una de las competencias universitarias de cohetería más importantes del mundo. El evento se desarrollará entre el 15 y el 20 de junio en Texas, Estados Unidos.
Estudiantes argentinos competirán en Estados Unidos con un cohete supersónico
Con el cohete "Aconcagua", un grupo de jóvenes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires apuntan a un récord inédito en la historia de la cohetería universitaria argentina, buscando llegar a 10 kilómetros de altura.
Para esta edición, el equipo ITBA Rocketry Team presentará un nuevo desafío técnico con el desarrollo de “Aconcagua”, un cohete supersónico diseñado para competir en la categoría 30k COTS, destinada a vehículos capaces de alcanzar los 30.000 pies de altura, equivalentes a unos 10 kilómetros.
Desafío inédito
El principal objetivo del proyecto es superar por primera vez la barrera del sonido dentro de un equipo universitario argentino de cohetería. Según las estimaciones del grupo, el vehículo podría alcanzar una velocidad cercana a Mach 2 durante el vuelo.
La iniciativa representa un importante salto técnico para la agrupación estudiantil, que este año triplicará la altitud objetivo respecto de sus participaciones anteriores en la competencia internacional.
Cómo está formado el equipo
El ITBA Rocketry Team está compuesto por más de 60 estudiantes de distintas carreras, entre ellas Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y la Licenciatura en Analítica.
El grupo trabaja bajo la coordinación de Patricio Pedreira, docente e investigador del Departamento de Ambiente y Movilidad del ITBA.
Los estudiantes se dividen en distintas áreas especializadas vinculadas al diseño y fabricación del cohete, incluyendo aeroestructuras, aerodinámica, aviónica, recovery, materiales compuestos, payload, simulaciones FEM y sistemas de acople.
El desarrollo del cohete “Aconcagua”
El proyecto contempla múltiples etapas técnicas, entre ellas la simulación de trayectorias, integración electrónica, validación de componentes y ensayos de funcionamiento para garantizar el desempeño del vehículo durante la competencia.
El cohete fue diseñado para alcanzar un apogeo cercano a los 10 kilómetros, una meta inédita para una agrupación universitaria argentina dedicada a la ingeniería aeroespacial.
De concretarse el objetivo de velocidad previsto, el ITBA Rocketry Team se convertiría en el primer equipo universitario argentino en romper la barrera del sonido en una competencia internacional de estas características.
El crecimiento del ITBA Rocketry Team
La agrupación nació en 2022 como un proyecto impulsado por estudiantes con el objetivo de posicionar a la Argentina dentro del ámbito aeroespacial universitario internacional.
En 2023 realizó su debut internacional con el cohete Theros I en la categoría 10k COTS. Un año después, el equipo alcanzó el puesto 42° en su categoría y el 62° en la clasificación general entre 143 equipos participantes.
Además, en la edición 2024 logró ubicarse entre los 20 mejores equipos en Diseño y Construcción, consolidando su crecimiento técnico y competitivo.
Ahora, con el desarrollo de “Aconcagua”, buscarán alcanzar uno de los mayores hitos de la ingeniería aeroespacial universitaria argentina.
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