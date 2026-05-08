El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la publicación inicial de una serie de archivos secretos y nunca antes vistos vinculados a los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), en una decisión que promete reavivar el debate global sobre los objetos voladores no identificados.
Estados Unidos libera archivos secretos sobre OVNIs y desata una ola global de expectativa
La administración de Donald Trump desclasificó documentos inéditos sobre fenómenos anómalos no identificados. El material ya está disponible para consulta pública.
La medida fue oficializada por el Departamento de Guerra norteamericano como parte del nuevo Sistema Presidencial de Desclasificación y Reporte de Encuentros UAP, conocido como PURSUE.
Se trata de un programa interinstitucional que reúne a la Casa Blanca, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, el Departamento de Energía, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, la NASA, el FBI y otras dependencias de inteligencia de Estados Unidos.
Según informaron las autoridades, toda la documentación estará alojada en un portal oficial del gobierno estadounidense, donde se irán incorporando nuevos archivos de manera progresiva.
La iniciativa responde a una directiva impulsada por el presidente Donald Trump, quien ordenó iniciar el proceso de identificación y desclasificación de expedientes relacionados con estos fenómenos.
Desde la administración republicana sostienen que se trata del mayor esfuerzo de transparencia gubernamental sobre esta temática en la historia del país.
Acceso público y promesa de transparencia total
Con esta decisión, cualquier ciudadano podrá acceder sin restricciones a videos, fotografías y documentos originales producidos por distintas agencias federales.
Desde Washington remarcaron que parte del material fue revisado únicamente con criterios de seguridad nacional, aunque varios de los registros todavía no fueron sometidos a un análisis técnico concluyente para determinar el origen de las anomalías detectadas.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que la liberación de estos archivos marca un punto de inflexión.
“Estos documentos, ocultos durante años bajo clasificación reservada, alimentaron especulaciones justificadas. Es momento de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo”, afirmó.
En la misma línea se expresó la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, quien confirmó que el proceso continuará en las próximas semanas.
Según indicó, el trabajo conjunto entre las agencias busca garantizar una revisión cuidadosa y exhaustiva de toda la información disponible antes de cada nueva publicación.
Para las autoridades estadounidenses, esta apertura responde a un histórico reclamo social por mayor claridad sobre lo que el gobierno sabe respecto de avistamientos y fenómenos aéreos inexplicables.
El rol del FBI y la NASA en la investigación
El director del FBI, Kash Patel, calificó la publicación como “un hecho sin precedentes”.
Sostuvo que por primera vez en la historia los ciudadanos tienen acceso irrestricto a archivos oficiales desclasificados sobre estos fenómenos.
También garantizó que futuras liberaciones mantendrán los mismos estándares de rigurosidad que cualquier investigación vinculada a la seguridad nacional.
Desde la NASA, el administrador Jared Isaacman respaldó la decisión y destacó la importancia de abordar el tema desde una perspectiva científica.
“El objetivo es seguir los datos, compartir lo que sabemos y reconocer aquello que todavía no comprendemos”, expresó.
Isaacman remarcó que la exploración y la búsqueda de conocimiento forman parte central de la misión espacial estadounidense.
La publicación vuelve a colocar en el centro de la escena una discusión que durante décadas osciló entre el escepticismo científico, las teorías conspirativas y el interés público.
Mientras millones de personas ya comenzaron a revisar los primeros archivos liberados, crece la expectativa sobre si las próximas entregas incluirán evidencias capaces de modificar la comprensión actual sobre estos fenómenos.
Por ahora, el misterio sigue abierto, aunque con una diferencia clave: parte de la información que durante años permaneció oculta ya está al alcance de todos.