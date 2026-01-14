El bosque de los árboles torcidos que apuntan al norte y la hipótesis más probable
En Gryfino, más de 100 árboles de pino crecen con una extraña curvatura en forma de J y todos orientados hacia el norte. Aunque circulan teorías insólitas, existe una explicación científica plausible vinculada al uso humano de la madera.
Los árboles del Krzywy Las miden unos 15 metros y todos se curvan hacia el norte.
En un claro del bosque Krzywy Las, en las afueras de Gryfino, Polonia, más de 100 árboles lucen una forma enigmática: sus troncos se doblan 90 grados formando una curva que recuerda a una letra J, siempre apuntando al norte. Aunque el fenómeno fue descubierto hace décadas, su origen aún genera debate entre científicos, curiosos y turistas.
Misterio en Pomerania: ¿cómo se formaron?
Se estima que estos pinos fueron plantados entre 1930 y 1945, antes de que Gryfino fuese arrasada por la guerra. Los locales, que podrían haber conocido el secreto, abandonaron el lugar. Desde entonces, la fascinación creció. El área se volvió un atractivo turístico, especialmente en primavera, cuando los árboles recuperan vida tras el invierno.
Una de las teorías más extendidas es que estos árboles fueron manipulados intencionalmente para usar su madera curvada en la fabricación de barcos o muebles. La guerra interrumpió ese proceso, dejando las curvas como testimonio de una práctica inconclusa. El patrón es claro: todos están separados de forma regular, lo que descarta explicaciones completamente aleatorias.
¿Ovnis, tanques o genética?
Algunas versiones apuntan a causas más excéntricas, como fenómenos extraterrestres o vendavales extremos. Otras culpan a los tanques nazis que habrían aplastado los brotes jóvenes. Sin embargo, estas teorías pierden fuerza ante un hecho clave: los árboles rectos que crecen junto a los torcidos permanecen intactos.
Según el doctor William Remphrey, que estudió fenómenos similares en Canadá, las curvas no serían producto de alteraciones genéticas ni de factores climáticos extremos. En cambio, todo indica una acción humana deliberada en su primer tramo de crecimiento.
Ejemplos en el mundo
La manipulación de árboles no es nueva. Desde los bonsáis japoneses hasta los “árboles de circo” moldeados por el sueco Axel Erlandson en California, existen precedentes de personas que moldean la naturaleza. La técnica puede tener fines prácticos, estéticos o incluso simbólicos.
El Krzywy Las se mantiene como uno de los pocos casos donde el misterio y la ciencia conviven. Su orientación uniforme hacia el norte quizás sea una coincidencia. O no. Lo cierto es que, con o sin explicación definitiva, el bosque sigue atrayendo visitantes que buscan ver —y fotografiar— el enigma que crece en forma de J.