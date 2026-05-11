Ciencia y sueños

Del conurbano a las estrellas: la médica argentina que jugaba en el cohete de una plaza y hoy conquista a la NASA

Se crió en Lanús, se formó en la UBA y hoy es una pieza clave en las misiones que simulan la vida en Marte. En diálogo con El Litoral, Lorna Evans repasa su camino desde el comando de juegos de su barrio hasta los laboratorios de Estados Unidos, con la mirada puesta en la Luna.