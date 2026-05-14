Pilar vivirá este domingo 17 una jornada especial con la realización de una nueva edición del Rally de Regularidad, un evento que año tras año reúne a coleccionistas, apasionados por los autos clásicos y familias de toda la región.
El Rally de Regularidad volverá a reunir en Pilar a los amantes de los vehículos históricos
La localidad del departamento Las Colonias volverá a convertirse este domingo 17 en punto de encuentro para los fanáticos de los autos clásicos con una nueva edición del Rally de Regularidad. La propuesta combinará exposición de vehículos históricos, recorrido regional, encuentro social y entrega de premios, convocando a participantes y visitantes de distintas localidades.
La actividad volverá a poner en escena una importante exposición de vehículos antiguos y reliquias mecánicas que recorrerán distintos puntos del centro santafesino, en una propuesta que combina turismo, historia automovilística y encuentro social.
El recorrido comenzará a las 8 de la mañana desde Pilar, desde donde los participantes iniciarán el trayecto por Ruta Provincial 10 hasta conectar con la Autovía 19.
Posteriormente, la caravana continuará hacia el oeste hasta Ruta Nacional 34 para luego retomar nuevamente la Autovía 19 y dirigirse hacia la localidad de Sa Pereira, donde se realizará una de las paradas centrales de la jornada.
Un recorrido regional para disfrutar de los clásicos
Uno de los momentos más esperados será precisamente el paso de los vehículos por Sa Pereira, previsto aproximadamente para las 10 de la mañana.
Allí, la Sociedad Italiana recibirá a los participantes y abrirá sus puertas para que vecinos y visitantes puedan observar de cerca los distintos modelos que formarán parte del rally.
La actividad permitirá apreciar automóviles clásicos cuidadosamente conservados y restaurados, muchos de ellos considerados verdaderas piezas históricas del automovilismo argentino.
Tras la parada en Sa Pereira, la caravana retomará el recorrido para regresar nuevamente a Pilar, donde se desarrollará el cierre de la actividad.
Exposición, almuerzo y entrega de premios
La jornada incluirá además distintas modalidades de participación para quienes se sumen al evento.
Por un lado, estará disponible la inscripción para la exposición de autos clásicos, mientras que también habrá una opción que incluirá almuerzo y entrega de premios para los participantes.
El valor de la tarjeta fue fijado en 25 mil pesos e incluirá almuerzo y postre, mientras que las bebidas se abonarán por separado.
El Rally de Regularidad se consolidó como una de las actividades destacadas para los amantes del automovilismo clásico en la región, generando además movimiento turístico y comercial en cada una de las localidades que forman parte del recorrido.
El Rally de Regularidad no es solamente una competencia o exhibición de vehículos antiguos. Con el paso de los años se transformó en un espacio de encuentro para quienes valoran la historia automotriz y el trabajo de conservación de modelos emblemáticos que marcaron distintas épocas.
Cada edición permite redescubrir verdaderas joyas mecánicas que continúan despertando admiración tanto por su diseño como por el estado de preservación logrado por sus propietarios.
La expectativa para esta nueva edición es importante, especialmente por la gran convocatoria que suele generar el paso de los autos clásicos por las distintas localidades de la región.