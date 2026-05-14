Este domingo

El Rally de Regularidad volverá a reunir en Pilar a los amantes de los vehículos históricos

La localidad del departamento Las Colonias volverá a convertirse este domingo 17 en punto de encuentro para los fanáticos de los autos clásicos con una nueva edición del Rally de Regularidad. La propuesta combinará exposición de vehículos históricos, recorrido regional, encuentro social y entrega de premios, convocando a participantes y visitantes de distintas localidades.