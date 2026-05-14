#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Este domingo

El Rally de Regularidad volverá a reunir en Pilar a los amantes de los vehículos históricos

La localidad del departamento Las Colonias volverá a convertirse este domingo 17 en punto de encuentro para los fanáticos de los autos clásicos con una nueva edición del Rally de Regularidad. La propuesta combinará exposición de vehículos históricos, recorrido regional, encuentro social y entrega de premios, convocando a participantes y visitantes de distintas localidades.

Pilar se prepara para una nueva edición del Rally de Regularidad de autos clásicos. Foto: ArchivoPilar se prepara para una nueva edición del Rally de Regularidad de autos clásicos. Foto: Archivo
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Pilar vivirá este domingo 17 una jornada especial con la realización de una nueva edición del Rally de Regularidad, un evento que año tras año reúne a coleccionistas, apasionados por los autos clásicos y familias de toda la región.

La actividad volverá a poner en escena una importante exposición de vehículos antiguos y reliquias mecánicas que recorrerán distintos puntos del centro santafesino, en una propuesta que combina turismo, historia automovilística y encuentro social.

El domingo las actividades comienzan desde las 10 horas en la plaza central. "Habrá juegos para toda la familia, exposición de autos antiguos y clásicos, feria de emprendedores y artesanos. También en materia gastronómica habrá foodtrucks, comidas al paso y gastronomía tradicional, y por la tarde shows musicales en vivo", anticipó Mónaca.Pilar se prepara para una nueva edición del Rally de Regularidad de autos clásicos
Los vehículos clásicos iniciaron el recorrido por la avenida San Martín desde calle Moreno hasta Falucho y luego tomaron bulevar Sargento Cabral, por donde se dirigieron hasta el Campo de la Gloria. Foto: Municipalidad de San LorenzoLos vehículos clásicos iniciaron el recorrido por la avenida San Martín desde calle Moreno hasta Falucho y luego tomaron bulevar Sargento Cabral, por donde se dirigieron hasta el Campo de la Gloria. Foto: Municipalidad de San Lorenzo

El recorrido comenzará a las 8 de la mañana desde Pilar, desde donde los participantes iniciarán el trayecto por Ruta Provincial 10 hasta conectar con la Autovía 19.

Posteriormente, la caravana continuará hacia el oeste hasta Ruta Nacional 34 para luego retomar nuevamente la Autovía 19 y dirigirse hacia la localidad de Sa Pereira, donde se realizará una de las paradas centrales de la jornada.

Un recorrido regional para disfrutar de los clásicos

Uno de los momentos más esperados será precisamente el paso de los vehículos por Sa Pereira, previsto aproximadamente para las 10 de la mañana.

Allí, la Sociedad Italiana recibirá a los participantes y abrirá sus puertas para que vecinos y visitantes puedan observar de cerca los distintos modelos que formarán parte del rally.

Mirá tambiénSe conocieron detalles del ataque de un perro que terminó con la vida de una nena de 4 años

La actividad permitirá apreciar automóviles clásicos cuidadosamente conservados y restaurados, muchos de ellos considerados verdaderas piezas históricas del automovilismo argentino.

Tras la parada en Sa Pereira, la caravana retomará el recorrido para regresar nuevamente a Pilar, donde se desarrollará el cierre de la actividad.

Exposición, almuerzo y entrega de premios

La jornada incluirá además distintas modalidades de participación para quienes se sumen al evento.

Por un lado, estará disponible la inscripción para la exposición de autos clásicos, mientras que también habrá una opción que incluirá almuerzo y entrega de premios para los participantes.

Buscan contar con un aval para la circulación eventual de los vehículos que se presenten en exposiciones y competencias, reuniones de aficionados y otros acontecimientos semejantes.Pilar se prepara para una nueva edición del Rally de Regularidad de autos clásicos

El valor de la tarjeta fue fijado en 25 mil pesos e incluirá almuerzo y postre, mientras que las bebidas se abonarán por separado.

El Rally de Regularidad se consolidó como una de las actividades destacadas para los amantes del automovilismo clásico en la región, generando además movimiento turístico y comercial en cada una de las localidades que forman parte del recorrido.

Mirá tambiénEstudiantes argentinos competirán en Estados Unidos con un cohete supersónico

El Rally de Regularidad no es solamente una competencia o exhibición de vehículos antiguos. Con el paso de los años se transformó en un espacio de encuentro para quienes valoran la historia automotriz y el trabajo de conservación de modelos emblemáticos que marcaron distintas épocas.

Cada edición permite redescubrir verdaderas joyas mecánicas que continúan despertando admiración tanto por su diseño como por el estado de preservación logrado por sus propietarios.

La expectativa para esta nueva edición es importante, especialmente por la gran convocatoria que suele generar el paso de los autos clásicos por las distintas localidades de la región.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
Automovilismo
Eventos Culturales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro