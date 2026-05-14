La organización WCS Argentina confirmó por tercer año consecutivo la presencia de un gato andino en el departamento mendocino de Malargüe, a pocos kilómetros del área protegida La Payunia. El hallazgo fue registrado mediante cámaras trampa y volvió a poner en foco la importancia ambiental de la región para la conservación de una de las especies más amenazadas del continente.
Video: registraron por tercer año consecutivo la presencia de un gato andino en Mendoza
Las imágenes captadas por cámaras trampa en la zona de La Payunia volvieron a confirmar la importancia ambiental del sur mendocino para la conservación de una de las especies más amenazadas del continente.
Las imágenes captadas muestran al felino desplazándose entre formaciones rocosas, donde su pelaje le permite camuflarse casi por completo. Debido a sus hábitos solitarios y a su comportamiento esquivo, el gato andino es extremadamente difícil de observar en estado silvestre.
Zona monitoreada
Desde WCS Argentina explicaron que el ejemplar fue detectado en un sector donde anteriormente no existían registros confirmados, aunque el lugar era monitoreado desde hace años tras el testimonio de un productor local que había descrito un encuentro con el animal.
La doctora en biología María José Bolgeri destacó la relevancia del hallazgo: “Cada hallazgo es una gran noticia, nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos”.
Además, agregó: “Junto al trabajo científico, el avistaje de pobladores y productores ganaderos de la zona es esencial para completar el conocimiento de la distribución de esta especie y las amenazas que enfrenta”.
Especie en peligro de extinción
WCS Argentina estudia la presencia del gato andino en el norte de la Patagonia desde 2005. A lo largo de esos años, gran parte de los registros obtenidos correspondieron a ejemplares cazados por productores rurales que buscaban evitar ataques al ganado.
Entre las principales amenazas para la especie también aparecen los atropellamientos en rutas, la disminución del chinchillón —su principal presa—, la degradación del hábitat por actividades extractivas y los efectos del cambio climático.
El gato andino es considerado el único felino catalogado “En Peligro” en América por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y uno de los mamíferos más amenazados del planeta. Actualmente, se estima que quedan menos de 2.200 ejemplares distribuidos entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú.
La importancia ambiental de La Payunia
Los registros obtenidos en Mendoza y Neuquén reforzaron el valor ecológico de La Payunia, una de las áreas protegidas más extensas del país, con más de 665 mil hectáreas.
La región alberga especies emblemáticas como el cóndor andino, el puma, el zorro colorado y el choique, además de ser escenario de la mayor migración de guanacos del mundo.
El gerente de áreas protegidas terrestres de WCS Argentina, Fernando Miñarro, remarcó la necesidad de ampliar las estrategias de conservación: “La naturaleza no entiende de límites y mucha de su fauna, como el gato andino, necesita ser protegida dentro y fuera de un área natural protegida”.
También sostuvo que “trabajar en la elaboración e implementación de planes de manejo que derraman buenas prácticas productivas hacia el exterior asegura el éxito de la conservación y la coexistencia”.
Un avance clave para la conservación
Uno de los logros recientes más importantes fue la incorporación de 40 mil hectáreas privadas al dominio público de Mendoza. Las tierras fueron adquiridas por organizaciones conservacionistas y luego donadas para fortalecer la protección permanente del ecosistema de La Payunia.
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