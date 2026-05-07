Misiones

El lado oscuro de "pedir un deseo": retiraron 400kg de monedas en las Cataratas del Iguazú

Un operativo de limpieza sin precedentes en el Parque Nacional Iguazú reveló una alarmante acumulación de basura y monedas en el lecho del río. Aprovechando la bajante histórica, operarios extrajeron 400 kilos de metal que ponen en riesgo la biodiversidad.