En el humedal

Jaaukanigás: gran evento en apoyo a la creación del parque provincial

El domingo se congregaron artistas, dirigentes, emprendedores y vecinos en general. Recolectaron firmas en adhesión al proyecto en favor de la preservación ambiental y el desarrollo turístico de la región. Hubo paseos en lancha, senderismo y cabalgatas en la naturaleza.