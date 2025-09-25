Un paso histórico: se presentó en Santa Fe la iniciativa para consolidar el Parque Jaaukanigás
El proyecto de ley busca resguardar 9.256 hectáreas de islas fiscales del río Paraná, con más de 700 especies de vertebrados y una riqueza biológica única en el país. La iniciativa, elaborada con la participación de municipios, instituciones y organizaciones ambientales, también apunta a impulsar el ecoturismo como motor de desarrollo sostenible en el norte santafesino.
El arroyo Menelli tiene selvas en galería con monos y yacarés que asoman al sol en las orillas.
Pablo Rodas (gentileza).
La provincia dio un paso clave hacia la consolidación del Parque Provincial y Reserva Hídrica Jaaukanigás, un proyecto de ley que busca proteger el humedal más biodiverso de Argentina y transformarlo en un motor de desarrollo sostenible para el norte santafesino. La iniciativa fue presentada el viernes pasado por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, en el marco del Comité Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar, durante un encuentro realizado en el Centro de Empleados de Comercio de Villa Ocampo.
En rueda de prensa, Estévez subrayó la relevancia del proyecto: “Nuestro objetivo es que Jaaukanigás sea un parque provincial sobre islas fiscales y, al mismo tiempo, una reserva hídrica que proteja los pequeños riachos y circuitos de agua del río. Estamos hablando de un ecosistema único en toda la cuenca del Paraná, con un potencial enorme para el ecoturismo y el desarrollo local”.
El funcionario aclaró que la propuesta abarca exclusivamente terrenos fiscales de la provincia, donde no existen actividades productivas privadas. Además, detalló que el proyecto se elaboró con aportes de legisladores, productores, prestadores turísticos, intendentes, comunas, instituciones educativas, universidades, científicos y organizaciones ambientales.
Un tesoro natural y cultural
El área que se busca proteger comprende 9.256 hectáreas de islas fiscales del río Paraná, lo que representa un 0,2% del Sitio Ramsar Jaaukanigás, que abarca 492.000 hectáreas en el departamento General Obligado. Allí conviven ambientes de gran riqueza como bosques, palmares, humedales, esteros, sabanas y pajonales que albergan más de 700 especies de vertebrados, incluidas 344 especies de aves —el 34% de todas las registradas en el país—, además de especies emblemáticas en peligro como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú y el mono carayá.
Un yacaré negro toma sol en un banco de arena sobre el imponente Paraná, en Jaaukanigás.
Pablo Rodas (gentileza).
La flora tampoco se queda atrás: timbó colorado, aliso de río, laurel, ubajay, ibirá pitá guazú y el imponente irupé forman parte de un paisaje de gran atractivo turístico. “Si recorremos toda la cuenca del Paraná, incluso hacia Paraguay o Brasil, no encontraremos un ámbito con la biodiversidad que tiene Jaaukanigás. Es un tesoro que coloca a Santa Fe en un lugar de privilegio”, destacó Estévez.
Desarrollo sostenible y ecoturismo
El intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, consideró que “es un día importante no solo para nuestra ciudad sino para toda la región, por lo que significa este proyecto para la conservación de la biodiversidad”.
En la misma línea, Andrés Bozzo, director del programa NEA de la Fundación Aves Argentinas, valoró el consenso logrado: “Se trata de un proceso de diálogo entre autoridades locales, actores económicos y entidades comprometidas con la protección ambiental y el turismo sostenible”.
El ecoturismo aparece como una de las grandes oportunidades para la región. En Villa Ocampo, la oferta de alojamiento pasó de 145 a 450 plazas en seis años, con 50 guías locales capacitados y 18 agencias que ofrecen excursiones en el humedal. El Parque se integrará además al Corredor Ecoturístico del Litoral, junto a destinos como Iberá, Iguazú, Impenetrable, Bañado La Estrella y Ansenuza, lo que potenciará la llegada de visitantes nacionales e internacionales.
Es común encontrar monos en los árboles de Jaaukanigás.
Pablo Rodas (gentileza).
“Este proyecto mejorará la calidad ambiental del lugar, en el marco del exponencial crecimiento que está teniendo el eco turismo en el sitio”, dijo el biólogo Alejandro Giraudo (Conicet), quien es miembro fundador del Sitio Ramsar Jaaukanigás y en la actualidad es parte del comité intersectorial de manejo del mismo. Además, “esto diversificará las actividades productivas como la ganadería y la pesca, que no se verán afectadas”.
Pero además, la Reserva Hídrica “favorecerá la pesca artesanal y deportiva, protegiendo las áreas de crías de una enorme diversidad de peces”, indicó Giraudo. Así se podrá “proteger este sector del río Paraná, que es en la actualidad el más conservado en toda su extensión, el cual ya está siendo disfrutado por muchos visitantes”.
Una política pública con respaldo constitucional
El proyecto de ley se enmarca en la reciente reforma constitucional santafesina, que por primera vez incorporó un artículo específico sobre el ambiente y su protección como un derecho y responsabilidad compartida. En ese sentido, el ministro Estévez destacó que la creación del Parque Provincial Jaaukanigás constituye “un paso histórico para transformar ese compromiso en política pública concreta”.
El texto también prevé la creación de una Reserva Hídrica Provincial para resguardar cursos de agua, riachos y lagunas del sistema, además de establecer un Comité Interdisciplinario que regule el uso sostenible de los recursos.
“Este parque corona más de 20 años de trabajo de instituciones, comunidades y científicos que buscábamos consolidar un modelo de gestión sustentable en el corazón del Paraná, de inagotable belleza y biodiversidad”, expresó Giraudo, quien además es investigador del INALI-Conicet y referente de Aves Argentinas.
El proyecto no afectará las actividades privadas sostenibles que ya se desarrollan en el sitio, como la ganadería o la pesca artesanal, sino que busca diversificarlas con turismo rural y guiado. También permitirá acceder a fondos de organismos internacionales, como la Agencia de Desarrollo Francés, que promueven la expansión de áreas protegidas en línea con acuerdos globales sobre biodiversidad y cambio climático.
Un futuro posible
El Parque Provincial Jaaukanigás promete convertirse en un emblema de conservación y desarrollo armónico. La biodiversidad, el patrimonio cultural y las oportunidades económicas se conjugan en un proyecto que cuenta con el respaldo de municipios, organizaciones sociales, científicos, universidades y vecinos de la región.
“Jaaukanigás tiene todo para convertirse en un símbolo de convivencia entre producción y conservación. Es un destino con identidad propia que le abre a Santa Fe la posibilidad de posicionarse en el mapa del ecoturismo mundial”, concluyó Estévez.
