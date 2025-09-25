Sitio Ramsar

Un paso histórico: se presentó en Santa Fe la iniciativa para consolidar el Parque Jaaukanigás

El proyecto de ley busca resguardar 9.256 hectáreas de islas fiscales del río Paraná, con más de 700 especies de vertebrados y una riqueza biológica única en el país. La iniciativa, elaborada con la participación de municipios, instituciones y organizaciones ambientales, también apunta a impulsar el ecoturismo como motor de desarrollo sostenible en el norte santafesino.