La Reserva Provincial Iberá, en la provincia de Corrientes, fue escenario de un acontecimiento inédito. Un grupo de turistas que transitaba por los senderos de acceso público logró capturar en video a un ejemplar de yaguareté, un momento excepcional que permitió registrar la majestuosidad de este animal a pocos metros de distancia.
Video: turistas grabaron a un yaguareté en plena Reserva Iberá
El ejemplar, identificado como “Ombú”, fue registrado mientras recorría una zona de acceso público cerca de Colonia Carlos Pellegrini, en un hecho que refleja el crecimiento de la población de esta especie en peligro crítico de extinción.
El protagonista del avistamiento fue "Ombú", un felino de apenas un año y medio de vida nacido en San Alonso.
Comportamiento natural
Expertos de la Fundación Red Yaguareté explicaron que el joven ejemplar se encuentra transitando su etapa de dispersión natural, un proceso biológico en el que los individuos jóvenes se desplazan para delimitar su propio territorio. En las imágenes obtenidas por los visitantes, se observa claramente cómo "Ombú" se aleja hacia la espesura del monte al verse descubierto.
Este comportamiento confirma que la especie no posee un interés instintivo en acercarse a las personas, por lo que su presencia en zonas de circulación no representa un peligro para los visitantes.
La recuperación de la especie
Este registro, ocurrido en las cercanías de la Colonia Carlos Pellegrini, se suma a las noticias esperanzadoras sobre la conservación en la región. El hecho de que turistas hayan logrado documentar al felino en una zona de uso público es un claro reflejo del crecimiento sostenido de la población de yaguaretés en la provincia.
Este avance es sumamente significativo al recordar que, hace pocas décadas, la especie estuvo al borde de la desaparición total en tierras correntinas. Hoy, gracias a los esfuerzos de reintroducción, se contabilizan ya 50 ejemplares viviendo en libertad dentro del Parque Nacional Iberá.
Amenazas que persisten
A pesar de este escenario optimista, el yaguareté sigue categorizado como una especie en peligro crítico. La supervivencia del felino continúa siendo desafiada por factores humanos críticos como la caza furtiva y la acelerada destrucción de sus ambientes naturales.
en Google Noticias
La expansión de la industria agropecuaria y la deforestación constante han reducido drásticamente la superficie de sus bosques y selvas nativas. A esto se le suma la escasez de presas naturales, provocada también por la intervención humana, lo que limita severamente las posibilidades de alimentación y desarrollo de estos grandes depredadores en su entorno original.