INDEC

La balanza comercial dejó en abril un superávit récord de US$ 2.711 millones

Las ventas al exterior alcanzaron en abril un máximo histórico de 8.914 millones de dólares, mientras que las importaciones se mostraron a la baja totalizando 6.204 millones de dólares. El ministro Caputo resaltó que la cuenta acumula 29 meses en verde y es la más alta de la serie reciente.