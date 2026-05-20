El intercambio de bienes en abril publicado por el INDEC mostró que las exportaciones alcanzaron US$ 8.914 millones, con una suba interanual de 33,6%, mientras que las importaciones fueron por US$ 6.204 millones cayendo 4% frente al mismo mes de 2025. La cuenta dejó un saldo favorable de US$ 2.711 millones, que no sólo resultó superior al año pasado, cuando había sido de US$ 214 millones; sino que también marcó, según el organismo, un “superávit histórico” que extendió a 29 meses consecutivos el verde en la balanza comercial argentina.
La balanza comercial dejó en abril un superávit récord de US$ 2.711 millones
Las ventas al exterior alcanzaron en abril un máximo histórico de 8.914 millones de dólares, mientras que las importaciones se mostraron a la baja totalizando 6.204 millones de dólares. El ministro Caputo resaltó que la cuenta acumula 29 meses en verde y es la más alta de la serie reciente.
La celebración política del saldo llegó de parte del Ministro de Economía, Luis Caputo, que celebró en X que “en abril las exportaciones de bienes alcanzaron un nuevo máximo histórico” y destacó que también se registró “el valor más alto desde noviembre de 2012 para las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial”, reforzando la idea de que el sector externo sigue siendo uno de los grandes sostenes del programa económico y que el empuje exportador ya no se explica sólo por el campo y la energía.
En el acumulado del primer cuatrimestre, las exportaciones sumaron US$ 30.820 millones, un 21,5% más interanual, mientras que las importaciones totalizaron US$ 22.543 millones, con una caída de 6,4%. Así, el saldo acumulado llegó a US$ 8.277 millones. El informe sintetizó: “El índice de términos del intercambio mostró una suba como resultado del aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones”.
Exportaciones
El organismo resumió que el incremento de 33,6% interanual en las exportaciones fue "impulsado por un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios”.
Estuvieron impulsadas, en primer lugar, por los Combustibles y Energía que alcanzaron US$ 1.554 millones y saltaron 85,9% interanual. “Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes”, con una suba de 53,2% en cantidades y de 21,3% en precios, precisó el organismo.
En segundo término se impusieron las Manufacturas de Origen Industrial que llegaron a US$ 2.528 millones y crecieron 43,3%. Allí el impulso vino, según el informe, por “mayores ventas de piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas; material de transporte terrestre; y productos químicos y conexos”.
El resto de los grandes rubros también acompañó. Los Productos Primarios crecieron 25,0% y las Manufacturas de Origen Agropecuario subieron 14,1%. En abril, la estructura exportadora quedó repartida entre MOA (30,3% del total), MOI (28,4%), Productos Primarios (23,9%) y Combustibles y Energía (17,4%).
Importaciones
Del otro lado, las importaciones retrocedieron 4% interanual, atribuido "a la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%”.
Medido por uso económico, la caída más fuerte estuvo en Combustibles y Lubricantes, con un desplome de 45,4%. También bajaron las Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (-17,4%) y los Bienes de Capital (-5,9%). En cambio, subieron los Bienes Intermedios (4,1%), los Vehículos Automotores de Pasajeros (3,0%) y los Bienes de Consumo (0,8%).
Los bienes intermedios, por su parte, siguieron siendo el principal uso económico importado, con US$ 2.247 millones y una participación de 36,2% sobre el total. Le siguieron bienes de capital (18,4%), piezas y accesorios para bienes de capital (18,1%) y bienes de consumo (15,8%).
Socios comerciales
En el mapa de socios comerciales, Brasil se mantuvo como principal destino de exportación con US$ 1.158 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 876 millones, Chile con US$ 732 millones, la Unión Europea con US$ 659 millones y China con US$ 656 millones. Del lado del saldo, los déficits más significativos se dieron con China (-US$ 706 millones) y el Mercosur (-US$ 353 millones).
La Región Pampeana siguió concentrando el grueso de los embarques, con US$ 5.670 millones exportados en abril, muy por encima del resto de las regiones.