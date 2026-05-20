Un total de 44 empresas de la ciudad de Santa Fe (6 más que en 2024) exportaron en 2025 bienes por U$S 36.850.824 millones de dólares, casi 3 de cada 4 (72,9%) fueron Manufacturas de Origen Industrial (MOI) de alto valor agregado hacia destinos diversos pero con una alta concentración de los países del Mercosur y en un contexto de alta volatilidad con marcadas diferencias intermensuales, que, dice el informe, "da cuenta de una dinámica exportadora dependiente de operaciones puntuales de gran magnitud”.
Productos industriales con valor agregado, alta concentración empresarial y destinos regionales
El año pasado 44 empresas de la ciudad exportaron bienes por U$S 36.850.824 millones. El sector farmacéutica y la metalmecánica, los sectores más importantes.
Los datos están contenidos en el documento “Perfil exportador de la ciudad de Santa Fe” elaborado por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior del Gobierno de la ciudad de Santa Fe, solo contempla la exportación de bienes que elaboran empresas con domicilio en la ciudad capital que, según describe, “en términos de estructura productiva se distingue por una marca especialización industrial”, que la diferencia de la matriz “predominantemente agroexportadora de la provincia y la región pampeana”.
Las exportaciones locales totales de 2025 de la ciudad de Santa Fe, de acuerdo con el informe, significaron una caída de casi U$S 14 millones respecto a las de 2024 (-27,3%) - influidos fundamentalmente por el cese de exportaciones de una empresa que había aportado el año pasado U$S 11 millones – a contramano de las del total provincial que aumentaron interanualmente el 5,2%.
Las exportaciones MOI en la provincia, por su parte, se contrajeron el 1,7% en 2025, lo que representó una pérdida de U$S 25,8 millones, de los que U$S 12,4 millones corresponden exclusivamente a la caída registrada en la ciudad de Santa Fe que significan el 48,1% de la pérdida total de ingresos por exportaciones de origen industrial en todo el año, lo que destaca la importancia relativa de la ciudad de Santa Fe en el total del entramado.
En el sector de las Manufacturas de Origen Industrial, los productos farmacéuticos son el rubro principal con un 47% seguido por máquinas y aparatos mecánicos con un 18%; en tanto el rubro de las Manufacturas de Origen Agropecuario está conformado casi exclusivamente por el rubro bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre con el 16,5%. Estos tres rubros representan el 81,9% de la canasta exportadora; que se completa con productos de químicos y de molinería.
Los países del Mercosur son el destino del 56,6% de los productos exportados desde la ciudad de Santa Fe, lo que muestra según el informe una “alta concentración regional”, siendo los 10 destinos más importantes Uruguay (28,3%), Brasil (19,9%), México (10,6%), Colombia (6,1%), Paraguay (6%), Alemania (4,9%), Perú (3,5%), Bolivia (2,3%), Pakistán (2,2%) y Polonia (2,2%).
También exhibe una alta concentración en la distribución de las exportaciones ya que cuatro empresas (9% del total de las firmas exportadoras) explican el 77% del valor total exportado, superando individualmente los 5 millones de dólares; cinco empresas (12% del total) vendieron entre 500 y 2 millones de dólares lo que representan el 33% de las exportaciones, y con ventas menores a 500 mil dólares se hubo 35 empresas (79% del total) que representaron el 10% del total del volumen de ventas.
Respecto de la logística utilizada para realizar las operaciones de comercio exterior, el informe revela una “marcada preferencia” por la terrestre (71,5% del total), que se complementan con las de vía aérea (27,4%) mientras que la de transporte acuática apenas llegan al 1,1%.
Estos datos, dice el informe, “ponen de manifiesto una marcada asimetría entre la cantidad de empresas exportadoras y su contribución efectiva al valor exportado. Si bien existe una base amplia de firmas con inserción internacional, el desempeño exportador de la ciudad continúa dependiendo en gran medida de un núcleo reducido de empresas”.
Y concluye:”la estructura exportadora de Santa Fe en 2025 muestra escasa diversificación en términos de escala empresarial, lo que plantea desafíos tanto en materia de sostenibilidad del flujo exportador como del fortalecimiento del segmento de empresas medianas, que podrían desempeñar un rol clave en una estrategia de mayor desconcentración y ampliación de la base exportadora de mediano plazo”.