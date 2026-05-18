Nuevos cambios

La Unión Europea flexibiliza parte de la EUDR, pero mantiene fuertes exigencias para la soja argentina

La Comisión Europea presentó nuevas modificaciones y aclaraciones sobre el Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), la normativa que regula el ingreso de materias primas y derivados al mercado europeo. Aunque las medidas simplifican obligaciones para empresas europeas, especialistas advierten que la carga de trazabilidad y control seguirá concentrándose en los países exportadores, entre ellos Argentina.