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Rosario se prepara para una nueva edición del Congreso Ganadero 2026

El principal encuentro de la cadena cárnica y ganadera volverá el jueves 11 de junio con modalidad presencial, transmisión en vivo por YouTube y entrada libre y gratuita

El encuentro permitirá fortalecer vínculos entre los distintos actores de la cadena y promover nuevas herramientas para mejorar la competitividad y eficiencia del sector.El encuentro permitirá fortalecer vínculos entre los distintos actores de la cadena y promover nuevas herramientas para mejorar la competitividad y eficiencia del sector.
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La ciudad de Rosario será nuevamente sede de uno de los eventos más importantes del sector agropecuario argentino: el Congreso Ganadero Rosario 2026, que se realizará el jueves 11 de junio en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, con participación presencial y transmisión virtual en vivo a través de YouTube. La actividad contará con entrada libre y gratuita.

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La nueva edición reunirá a productores, empresarios, consignatarios, profesionales, técnicos, industriales y referentes de toda la cadena ganadera para analizar el presente y las perspectivas del sector en un contexto de transformación productiva, tecnológica y comercial.

Un espacio estratégico para debatir el futuro de la ganadería

El Congreso Ganadero Rosario 2026 volverá a consolidarse como un ámbito de intercambio, capacitación y generación de oportunidades para la actividad pecuaria nacional.

Durante la jornada se desarrollarán paneles, conferencias y exposiciones a cargo de especialistas y líderes del sector, quienes abordarán temas vinculados a producción, mercados, sustentabilidad, innovación tecnológica, sanidad animal, agregado de valor y escenarios económicos para la ganadería argentina.

ganadoEl Congreso Ganadero Rosario se ha consolidado en los últimos años como una referencia dentro del calendario agropecuario argentino

Además, el encuentro permitirá fortalecer vínculos entre los distintos actores de la cadena y promover nuevas herramientas para mejorar la competitividad y eficiencia del sector.

Modalidad híbrida y alcance federal

La edición 2026 se llevará adelante bajo modalidad híbrida, permitiendo la participación presencial en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y el acceso virtual en vivo mediante la plataforma YouTube, ampliando así el alcance federal del evento y facilitando la participación de asistentes de todo el país.

Ganaderia CabañasEl Congreso Ganadero Rosario se ha consolidado en los últimos años como una referencia dentro del calendario agropecuario argentino

Desde la organización destacaron que el acceso libre y gratuito busca fomentar una mayor participación de productores, estudiantes, profesionales y empresas vinculadas a la actividad ganadera.

Rosario, epicentro de los grandes debates agroindustriales

Con una fuerte tradición vinculada al desarrollo agroindustrial, Rosario vuelve a posicionarse como escenario estratégico para la realización de encuentros de relevancia nacional.

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El Congreso Ganadero Rosario se ha consolidado en los últimos años como una referencia dentro del calendario agropecuario argentino, convocando a destacados especialistas y generando un espacio de análisis sobre los desafíos y oportunidades de una de las actividades más dinámicas del país.

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