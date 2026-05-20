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Argentina completó el cupo de exportación de huevos bajo el acuerdo UE-Mercosur

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el éxito de las exportaciones, subrayando la importancia de reducir aranceles para mejorar la competitividad de las empresas locales.

Record en exportación de huevos con 333 toneladas enviadas de Argentina a Europa. Foto: Archivo / REUTERS / Diego Vara.Record en exportación de huevos con 333 toneladas enviadas de Argentina a Europa. Foto: Archivo / REUTERS / Diego Vara.
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La Argentina completó el 100% de la cuota de las exportaciones de huevos hacia la Unión Europea (UE) en el marco del acuerdo comercial que rige con el Mercosur.

Se alcanzaron las 333 toneladas de huevos que provienen de distintas granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Asimismo, pasan por la planta de procesamiento para luego ser distribuidos por Europa.

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el logro alcanzado bajo el Acuerdo Mercosur-UE y señaló que detrás del trabajo "hay mucho esfuerzo de los productores, inversiones, mejora en la competitividad local y apertura de mercados".

Argentina's Economy Minister Luis Caputo waves as he attends the opening session of the 144th legislative term of Congress alongwith Minister of Human Capital Sandra Pettovello, Foreign Minister Pablo Quirno and Interior Minister Diego Santilli at the National Congress building in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianCaputo celebró la exportación. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

"Profundizar el comercio con la Unión Europea y avanzar en acuerdos que reduzcan aranceles es fundamental para que las empresas argentinas puedan exportar más y mejor. Felicitaciones a Pablo Lavigne y Pablo Quirno", expresó el funcionario en sus redes.

Convenio vigente

El acuerdo entre ambos bloques de países entró en vigencia hace 19 días. El mismo crea un mercado de 700 millones de personas.

Dadas algunos pasos formales que aún restan cumplir, el convenio inició de manera provisoria con la implementación de la parte comercial, donde Argentina comenzó a aprovechar los beneficios otorgados.

Con respecto a los temas institucionales y de cooperación, quedan para una segunda etapa cuando se completen los pasos que restan.

Milei el día de la firma del acuerdo con la Unión Europea. Foto: REUTERS / Cesar Olmedo.Milei el día de la firma del acuerdo con la Unión Europea. Foto: REUTERS / Cesar Olmedo.

El convenio establece cuotas arancelarias colectivas para el Mercosur entre las que se destacan: carnes bovinas, aviares y porcinas, arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. Además, el 80% de las exportaciones industriales comenzarán a tener un arancel de entrada de cero por ciento.

Los beneficios directos los recibirán productos como el aceite de soja para uso industrial, el aceite de girasol y productos pesqueros.

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En carnes y granos no habrá aranceles cero para todo el volumen que se exporte sino cuotas con arancel preferencial. En carne vacuna habrá una cuota de 99.000 toneladas (con un arancel del 7,5%).

Para el país esto es vital, ya que la Cuota Hilton (carne de alta calidad) pasa a tener arancel 0% inmediatamente.

En carne aviar se estableció un cupo de 180.000 toneladas para el bloque, con eliminación total de aranceles repartida en un plazo de 5 años; en arroz, el cupo con arancel cero es de 60.000 toneladas, a implementarse gradualmente en 5 años; y en miel, el cupo con arancel cero es para 45.000 toneladas, entre otros sectores que ya empezarán a gozar de estos beneficios.

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