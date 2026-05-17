Datos de abril

Volvieron a crecer las exportaciones a Brasil, pero se ensanchó el rojo comercial

Las ventas argentinas se expandieron un 21,2% con respecto al mismo mes del año pasado, pero el intercambio -de U$S 2479 millones-, mostró una baja del 3,4% interanual, según informó la CAC. El desafío para fortalecer el vínculo ante la puesta en marcha del acuerdo con la Unión Europea.