El comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2479 millones en el cuarto mes del año, de acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC),
Volvieron a crecer las exportaciones a Brasil, pero se ensanchó el rojo comercial
Las ventas argentinas se expandieron un 21,2% con respecto al mismo mes del año pasado, pero el intercambio -de U$S 2479 millones-, mostró una baja del 3,4% interanual, según informó la CAC. El desafío para fortalecer el vínculo ante la puesta en marcha del acuerdo con la Unión Europea.
Esta cifra significa un 3,4% inferior al valor obtenido en el mismo mes de 2025, cuando había sido de U$S 2567 millones. De esta manera, el intercambio comercial disminuyó con respecto a marzo pasado un 4,6%, dando un saldo comercial deficitario de U$S 123 millones.
Evolución del intercambio
Las ventas argentinas a Brasil crecieron en abril de 2026 un 21,2% con respecto a abril de 2025 (segundo mes consecutivo de suba) al sumar U$S 1178 millones, mientras que las importaciones desde aquel país fueron de U$S 1301 millones y mostraron una caída interanual del 18,5%.
El saldo comercial entre ambos países en los primeros cuatro meses en 2026 fue negativo en U$S 821 millones para Argentina, similar, aunque notoriamente menor, a lo sucedido en el mismo período de 2025 cuando había resultado deficitario en U$S 1899 millones.
La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de abril (21,2%) correspondió principalmente al aumento de vehículos para transporte de mercaderías y usos especiales, trigo y centeno, aluminio y leche, crema de leche y lácteos, mientras que la merma interanual de las importaciones argentinas (18,5%) se explicó principalmente por la disminución de vehículos de carretera, partes y accesorios de vehículos automotores, vehículos para transporte de mercadería y vehículos automotores de pasajeros.
Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 6054 millones), Estados Unidos (U$S 3097 millones) y Rusia (U$S 1338 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 11.610 millones) y Estados Unidos (U$S 3121 millones).
Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 14,3% en abril de 2026 con respecto a 2025, al pasar de U$S 29.886 millones a U$S 34.147 millones. Por su parte, las importaciones aumentaron 6,2% con respecto a abril de 2025, al pasar de U$S 22.222 millones a U$S 23.611 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en U$S 10.537 millones, por lo cual lleva 14 meses consecutivos de signo positivo.
Alianza comercial
La nueva agregada agrícola de Brasil en la Argentina, Juçara André Duarte, dejó un mensaje contundente sobre el futuro del Mercosur y el vínculo bilateral entre ambos países.
La representante del Ministerio de Agricultura de Brasil en la Argentina habló en un conversatorio organizado por Cambras, que reconstruyó La Nación, donde llamó a construir una estrategia conjunta ya no solo como opción comercial, sino una necesidad estratégica ante un mundo en reconversión.
“La fuerza que tienen nuestros países juntos es algo increíble. Entonces, hay mucho más respeto cuando llegamos juntos”, afirmó la funcionaria durante el evento, donde compartió panel con empresarios y referentes vinculados al comercio, la innovación y la integración regional.
Según explicó, una de las tareas centrales es facilitar el comercio bilateral agroalimentario. “Estamos en equipo con los organismos para tener mayor fluidez en el tránsito de mercaderías entre los dos países”, indicó.
Para Duarte, el desafío actual es transformar esa convivencia en una estrategia común frente al resto del mundo. Según indicó, ya existen ejemplos concretos de integración exitosa: “El propio acuerdo Mercosur-Unión Europea une fuerzas”.
La agregada agrícola consideró que el acuerdo entre Mercosur-Unión Europea representa mucho más que una baja de aranceles. “Hay grandes oportunidades para inversiones, intercambio de tecnologías y alianzas con empresas europeas; es algo mucho mayor que baja de aranceles”, sostuvo.
No obstante, reconoció que tanto Brasil como la Argentina deberán prepararse para competir con productos europeos dentro de sus propios mercados. “Tenemos que trabajar en la promoción de nuestros productos”, señaló al mencionar especialmente a los vinos argentinos y brasileños.