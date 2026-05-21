Tras la media sanción en Diputados

Zona fría: el gobierno de Santa Fe cuestionó duramente la reducción de subsidios

La vocera Virginia Coudannes remarcó que la eliminación de áreas alcanzadas por el beneficio para los consumo de gas “profundiza la brecha” entre la Capital Federal y “el interior productivo”. El ministro Gustavo Puccini contrastó estas medidas con la política del gobierno provincial.