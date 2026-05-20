Se debate en el recinto

Diputados vota la reforma del subsidio al gas por Zona Fría: qué cambia si se aprueba

Se debate el proyecto del Gobierno para achicar el régimen de subsidios al consumo de gas natural. A cuántos beneficiarios afecta, qué provincias quedarían afuera del nuevo régimen, cómo impactará el cambio en la boleta y cuánto ahorraría el Estado.