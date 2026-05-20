Se impuso la agenda del oficialismo

Nervios, tiempos y reglamento: sesión caldeada en Diputados

Pasado el mediodía arrancó el debate de la Ley Hojarasca, que deja sin efecto casi 60 leyes consideradas por el gobierno como obsoletas. No prosperó el pedido de interpelación a Manuel Adorni que quedará pendiente para otra convocatoria.