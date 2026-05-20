Al Gobierno de Javier y Karina Milei cada vez le cuesta más retomar el control de la gestión. Datos, actos, charlas y visitas no logran sacar de agenda los problemas que atraviesan los ciudadanos de a pie, que perciben, según encuestas y reconocimientos del propio Gobierno, que la situación está difícil. No son pocos los impedimentos. La necesidad, que muchos no se explican -aunque se den varias justificaciones en off- pasan por la voluntad de mantener firme en la JGM a Manuel Adorni, mientras el funcionario continúa siendo bombardeado desde los tribunales de Comodoro Py, donde el juez Federal Ariel Lijo está mostrando una celeridad pocas veces vistas.
El Gobierno prefiere que el caso Adorni y las internas ocupen la agenda hasta estabilizar la economía
Son los hermanos Milei los que han decidido tomar el control comunicacional del reordenamiento de su Gobierno y del partido. En Casa Rosada muchos argumentan que por el momento no es tan malo que el jefe de Gabinete y las internas entre los Menem y Caputo se impongan en la agenda pública, al menos hasta que baje el IPC.
La pregunta que muchos se hacen en los despachos de Balcarce 50 es ¿por qué? Al fin de cuentas fue el hombre que eligió el Primer Mandatario para que fuera a la Corte Suprema, donde el entorno del magistrado asegura que no respaldaron su pliego como podrían haberlo hecho en el Senado. Lo del vocero y titular de la Jefatura es uno de los problemas que más está afectando a la administración libertaria, pero pese a eso en Balcarce 50, los comandantes violetas infieren que, en breve, cuando el funcionario presente su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción todo se irá diluyendo entre los partidos del Mundial 2026. Hace unas horas, un alfil de las Fuerzas del Cielo que habló con El Litoral, apuntó sus dardos directamente hacia el ala norte de la sede ejecutiva y expresó sin eufemismos: “Los riojanos ‘riverplatenses’ son los que tiran esas teorías pésimas. Hasta de mal gusto futbolero. Son tan improvisados que ya no se acuerdan ni de Alberto Fernández. Y mirá que lo tienen ahí en la historia. La selección salió campeona, cosa que no le sirvió ni para volver a ser candidato, y encima lo dejaron garpando porque ni siquiera quisieron venir acá (a la Rosada) ¿De qué amnesia futbolera hablan estos muchachos? Preguntó irritado el joven libertario.
La pacificación interna en LLA sigue siendo una promesa
La tregua que la secretaria General de la Presidencia impuso a sus laderos (Sebastián Pareja, ‘Lule’ Menem y Martín Menem), y también a los soldados que responden de Santiago Caputo se rompió inevitablemente y ya pasó a ser otro dilema que toma estado público debido a intercambios ‘epistolares’ vía X.
El joven asesor de Milei sigue sosteniendo -a través de sus portavoces informales- que “esas internitas solamente le importan a los periodistas y a la gente que está loca como nosotros, mirando los canales de noticias y leyendo sus dispositivos reproduciendo las mismas pavadas todo el día. El resto vive su vida, y en todo caso usa esas mismas herramientas para cosas más interesantes que las pavadas que pasan acá”, replican en ese sector del Salón Martín Fierro, bajándole el precio a las discusiones endógenas. Vale añadir, que tampoco falta el estratega gubernamental, que como parte de la mesa chica violeta, prefiere que se hable de esas “peleítas de palacio y de los supuestos dólares y mansiones de Adorni, que son todas mentiras, que de otras cuestiones técnicas del plan económico que se complican bajo las probabilidades del ‘riesgo kuka’ y el conflicto en Oriente Medio”.
La agenda cotidiana del principal asesor presidencial
Tras el cierre de la sala de periodistas y el impedimento de que los acreditados ingresaran a trabajar a la sede del Poder Ejecutivo Nacional durante diez días, otra decisión fuerte que tomó la hermana presidencial fue cortar todo acercamiento al principal consejero de su hermano con los cronistas que cumplen funciones en Casa de Gobierno.
El ala sur del histórico edificio del PEN fue bloqueada por personal de Casa Militar y hasta se pusieron cámaras de seguridad que impiden taxativamente el paso a los acreditados por la zona, y mucho menos montar guardia en el lugar para ver que altos personajes de la política local e internacional visitan al influyente consultor que estuvo varios días en Estados Unidos contactándose con altos mando del secretariado de Estado, Marco Rubio. El de Santiago Caputo es un despacho en el que se puede ingresar a diputados y senadores de distintas fuerzas, como, por ejemplo, el integrante de la Cámara alta que representa a Provincias Unidas (muy cercano al kirchnerismo), Camau Espínola; a un astro del deporte como Martín Palermo; a un lobbista de Donald Trump como Barry Bennett o al mismísimo embajador norteamericanos en nuestro país, Peter Lamelas. Un espectro de visitantes que se amplía a casi todos los integrantes de la administración nacional, salvo claro, los primos de La Rioja.
Inicio del conflicto entre las Fuerzas del Cielo y el ‘Karinismo’
En el primer choque que hubo entre las facciones en pugna, en la previa a las elecciones de medio término en 2025, cuando Sebastián Pareja y la propia Karina impidieron que la mayoría de los jóvenes ‘cielistas’ quedaron afuera de las listas violetas, se había tomado una decisión parecida pero menos drástica. La Casa Militar pedía que periodistas y santiaguistas “no obstaculizaran el paso de los mozos, administrativos, dirigentes y de cualquiera que subiera o bajara las escaleras de mármol de Carrara en ese amplio sector de la sede ejecutiva en charlas a micrófono apagado.
Estos incidentes, para algunos menores y también desconocidos, marcan la pauta de cómo están las cosas por estos días en las entrañas del mileísmo, que quedó dividido en un espacio que se dedica exclusivamente a las cuestiones partidarias y de vinculación con intendentes y gobernadores –donde militan los Menem y Santilli- y otro que está direccionado a ser el que maneja las cajas de los principales organismos del Estado y funciona como la materia gris de las tácticas comunicacionales del mandamás del Ejecutivo, quien resiste cotidianamente las divergencias entre estos bloques que se disputan el poder en base a controlar carteras decisivas en materia de recursos y capacidades.
Disputas por el control de los principales organismos del Estado
El Caputismo puede haber perdido el Ministerio de Justicia a manos de Juan Bautista Mahiques, una dependencia efectivamente clave, pero mantiene su égida en la discrecional SIDE, que ahora Pareja intentará controlar desde la bicameral de Inteligencia del Parlamento; la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo el control de Matías Gabriel Álvarez; ARSAT; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-ex AFIP), dirigida por Andrés Eduardo Vázquez; la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia a través de María Ibarzábal Murphy; el ENACOM, con Rodrigo Lugones -hijo del ministro de Salud Mario Lugones (otro aliado incondicional de Santiago); el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, liderada por otro santiaguista como Néstor Marcelo Lamboglia; la petrolera YPF, bajo la influencia de su socio Guillermo Garat; el portal educativo del Estado argentino EDUC.AR, y durante los dos primeros años de mandato, la Secretaría de Culto y Civilización, en la que uno de los pocos ‘caputista puros’ asumió como diputado provincial, nos referimos a Nahuel Sotelo.
Nadie del Gabinete quiere reemplazar a Adorni
Esa es la estructura de poder del integrante del ‘Triángulo de Hierro’ que la menor de los Milei pretende desguazar. “Nosotros no nos vamos de acá ni, aunque nos echen”, sentenció entre sonrisas uno de los laderos del alto colaborador presidencial, cuando se empezaba a hablar de una potencial salida de Adorni. Muchos se preguntan en los pasillos rosados por qué el tío segundo del estratega libertario –y ministro de Hacienda- no entrega todas las partidas del PAMI, que el jefe de la cartera sanitaria reclama casi a diario a Economía. De hecho, no sólo amagó con renunciar, sino que optó por presentar una grave denuncia contra el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por presuntos sobreprecios que alcanzaría el 4239%. Un escándalo de proporciones que los libertarios suman a la lista de causas judiciales que prometen más imputados y procesados, tal el caso de la criptomoneda LIBRA, que por ahora está en el limbo de la comisión investigadora del Congreso y el fiscal federal Eduardo Taiano.
No es un dato no menor, que salvo Alejandra Monteoliva (Seguridad); Diego Santilli (Interior), y Juan Bautista Mahiques (Justicia), el resto de los ministros nacionales tengan diversas instancias judiciales activas. Este es otro de los dilemas que según una garganta mileísta justifica que Adorni se mantenga en su puesto: “Ninguno de los integrantes del Gabinete quiere asumir este lugar, por una razón o por otra. Están los que tienen pretensiones en sus territorios, como Martín (Menem) o ‘El Colo” en la provincia de Buenos Aires. Pilar Ramírez (presidenta de LLA en CABA y jefa de bloque en la legislatura porteña) fue tomada en cuenta como una opción, que algunos ‘karinistas no descartan, pero ella también tiene sus aspiraciones, que al ver el panorama en el espejo de los que pasaron por ahí, no genera le genera muchas certidumbres”, deslizó el informante, que a su vez rodea activamente a la Mesa Política que viene retrasando su próximo cónclave, sería el lunes 25 de mayo luego del Tedeum a las 11 horas, cuando los popes libertarios concluyan que las aguas podrían llegar a calmarse y los protagonistas de la novela violeta desensillen de cara al objetivo de máxima que los Milei les reclaman: estar cuatro años más al frente del país.