Estrategias libertarias

El Gobierno prefiere que el caso Adorni y las internas ocupen la agenda hasta estabilizar la economía

Son los hermanos Milei los que han decidido tomar el control comunicacional del reordenamiento de su Gobierno y del partido. En Casa Rosada muchos argumentan que por el momento no es tan malo que el jefe de Gabinete y las internas entre los Menem y Caputo se impongan en la agenda pública, al menos hasta que baje el IPC.