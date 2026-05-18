Para la semana entrante la agenda del Congreso argentino va a estar marcada por la continuidad de debates de alto impacto político y social que comenzaron a gestarse en los últimos días.
Cuál será la agenda legislativa argentina en la próxima semana
La sesión en Diputados prevista para jueves enfocando a Adorni se postergó y sumaría tópicos, mientras la oposición busca votos.
En el marco de lineamientos del propio oficialismo respecto a las diversas corrientes propuestas para el tratamiento de la reforma electoral, con la intención de tratar Ficha Limpia por separado de parte de los “dialoguistas”, avanzó la discusión en comisiones del Senado el miércoles.
La acción de Diputados se iba a registrar el jueves con la sesión en la que se presentarían los pedidos de informe al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el cual poseía de trasfondo la intención de aplicar la moción de censura sobre el funcionario actualmente investigado.
Postergación y superposición en Diputados
Desde la oposición se envió un mensaje el miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que "tenga a bien dejar sin efecto el pedido de convocatoria a sesión especial oportunamente requerido, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con fecha jueves 14 de mayo de 2026 a las 11".
El motivo yace en la falta de los votos requeridos dentro del recinto para avanzar con el intento de “moción de censura” contra Adorni, fomentado por las dudas de los legisladores más cercanos al gobierno, fuera de la estructura oficialista.
La polémica radica en que durante el cierre de la semana, el bloque de La Libertad Avanza logró oficializar una convocatoria para el mismo miércoles, pero a las 10 horas. La incluye la reducción geográfica del régimen de subsidio al gas por "zona fría", la ley "Hojarasca" y una serie de tratados internacionales.
Inicialmente, el acuerdo opositor en su reprogramación para el 20 de mayo contaba con una ampliación del temario que abarca también el proyecto de ampliación de licencias parentales y el restablecimiento de la gratuidad de medicamentos esenciales para jubilados del PAMI.
Ante la superposición de llamados, el plan podría truncarse, a menos que LLA no obtenga el quórum necesario de 129 diputados. Los casos recientes determinarían que no tendría mayores inconvenientes.
Temas centrales en el Senado
El Senado cerró la semana con tres jueces federales para Santa Fe que tuvieron dictamen a favor dentro de un total de 80 pliegos respaldados en comisión: Emilio Rosatti y Walter Rodríguez para Santa Fe, y Santiago Saux para Rafaela.
Para los próximos días se espera que continúe el debate en comisiones sobre el proyecto del Ejecutivo para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La discusión es tensa, ya que los bloques dialoguistas buscan alternativas como la "no obligatoriedad" en lugar de la eliminación total.
En relación a la Boleta Única de Papel (BUP), se están tratando modificaciones técnicas para incluir la opción de "voto lista completa", un punto clave para la implementación en las legislativas de 2027.
En la acción concreta de comisiones, las de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión discutirán el martes el proyecto de ley que aprueba el acuerdo de conciliación con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund Lp.
Durante el miércoles, en las comisiones de Salud y de Legislación General se continuará con el tratamiento del proyecto de ley sobre modificaciones a la Ley de Salud Mental N.° 26.657.