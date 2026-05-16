Entre voto optativo y obligatorio

En 2027 la población sub 30 será la mitad del padrón: claves para alentar la asistencia de jóvenes a las urnas

Formación cívica y electoral y un involucramiento de las instituciones, como escuelas y espacios sociales, aparecen como indispensables para garantizar una mayor participación. Reunión en la CNE. Se vienen cambios en el sistema.